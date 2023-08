Raków może mieć historyczną transmisję. Jak pamiętni Szpakowski i Zimoch

Ile tam teraz musi być zdenerwowania u polskich kibiców. Bajor z autu do końcowej linii boiska, w narożniku pola karnego do Michalskiego po ziemi, dośrodkował, Majak w rękę któregoś... Gooooollll! Jest, jest, gol! Jeeesssttt! Sławomir Majak. (...) Kto strzelił tego gola, nawet nie wiem. Wojtala albo Dembiński. Cudowna akcja Polaków. Opuszczone głowy kibiców Danii. Jest gol! (...) Duńczycy mieli cudowne sytuacje, teraz oni rzucają się do ataku. 90. minuta gry, panie Ahmet, kończ pan! Akcja Duńczyków, Szczęsny... łapie piłkę. (...) Nie ma końcowego gwizdka. Wracajcie Polacy, wracajcie! Brońcie się! Duńczycy będą strzelać! Wybij, wybij tę piłkę! Dobrze, Dembiński przechwycił ją. Teraz trzymaj daleko! Daleko od bramki! Ładnie minął Coldinga. Dembiński sam na sam z bramkarzem. Dembiński, gol! Nie ma! Jezus Maria! Co się dzieje!? Takiej sytuacji może nie wykorzystać Polak. Kończ panie Ahmet Çakar! Już może przegrajmy ten mecz 2:3, ale już kończmy. (...) Panie sędzio, 92. minuta gry. Nie było przerw, nie było kontuzji, dlaczego pan nie przerywa tego spotkania?! (...) No dlaczego pan nie gwiżdże?! Panie Turek, niech pan tu kończy to spotkanie. Szczęsny 14 metrów od bramki łapie piłkę. Turku, kończ ten mecz! (...) Jeszcze jedna akcja Duńczyków z lewej strony – nie ma tutaj żadnej akcji. Choć główkował Daugaard, ręką odbił któryś z widzewiaków. Ale jest! Przegrali 3:2, przegrali proszę państwa, ale jesteśmy w Lidze Mistrzów!

~ Tomasz Zimoch