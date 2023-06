Raków Częstochowa poznał swój koszyk. Może dojść do niezwykłej sytuacji

Karabach Agdam z Azerbejdżanu to jeden z klubów, które znalazły się w koszyku Rakowa Częstochowa przed losowaniem pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. To znaczy, że jest możliwe, iż obecny mistrz Polski pójdzie po śladach poprzedniego - rok temu Lech Poznań odbił się od Ligi Mistrzów właśnie z powodu Karabachu Agdam. Losowanie tej fazy - we wtorek 20 czerwca o godz. 14.