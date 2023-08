Już tylko dwa mecze dzielą piłkarskiego mistrza Polski od Ligi Mistrzów UEFA. We wtorek 22 sierpnia Raków Częstochowa zagra z FC Kopenhaga, a rewanż z mistrzem Danii odbędzie się 30 sierpnia. Wynik tego dwumeczu zdecyduje o awansie do fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA, a obydwa spotkania pokażą sportowe kanały Telewizji Polsat. Oficjalny polski nadawca Ligi Mistrzów UEFA wyprodukuje także sygnał z wtorkowego meczu rozgrywanego w Sosnowcu. Redakcja sportowa Polsatu pracować będzie zarówno w studiu w Warszawie, jak i na stadionie. Mecz dostępny będzie także w internecie na dowolnym urządzeniu (laptopie, smartfonie, tablecie, Smart TV) w pakiecie Polsat Box Go Sport.