Eliminacje Ligi Mistrzów: Raków Częstochowa - Karabach Agdam. Gdzie oglądać dzisiaj na żywo mecz w TV? Na jakim kanale transmisja?

-" Wiemy, jakim zespołem jest Karabach i jakie ma doświadczenie w europejskich pucharach. Przed nami trudny mecz, ale my też jesteśmy mocną drużyną i chcemy to ponownie pokazać" - powiedział piłkarz Ben Lederman ( Raków ) na przedmeczowej konferencji prasowej.

W pierwszej rundzie kwalifikacji do LM Raków Częstochowa wyeliminował estońską Florę Tallinn . W dwumeczu było "Czerwono-Niebiescy" nie stracili nawet bramki. U siebie Raków wygrał co prawda tylko 1:0, lecz na wyjeździe triumfował 3:0. Karabach z kolei pokonał Lincoln Red Imps F.C. z Gibraltaru (2:1 na wyjeździe i 4:0 u siebie).

Raków - Karabach. Gdzie obejrzeć kwalifikacje do LM online live stream? [godzina meczu]

Będziemy starali się zaprezentować to, czym Raków się charakteryzuje na boiskach Ekstraklasy i w europejskich pucharach. Chcemy pokazać swoje DNA, jakość i silne strony, które wierzę, że pozwolą nam w tym dwumeczu wygrać

Rewanż pomiędzy Karabachem a Rakowem w II rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów odbędzie się 2 sierpnia. Początek meczu w Baku zaplanowano na godzinę 18.00. Triumfator dwumeczu Raków - Karabach w trzeciej rundzie kwalifikacji do LM zagra z lepszym z pary Aris Limassol - BATE Borysów. Przegrany z kolei będzie musiał zmierzyć się z gorszą drużyną we wspomnianej parze w trzeciej rundzie el. Ligi Europy.