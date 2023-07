Raków Częstochowa dokonał przełomu. To się nie zdarzyło w tym stuleciu

Zwraca uwagę na to Jan Sikorski, śledzący rankingi UEFA/ Przypomniał on, że od 2000 roku żaden mistrz Polski nie zdołał wyeliminować rozstawionego przeciwnika w swym pierwszym meczu w eliminacjach Ligi Mistrzów. Ostatni taki przypadek to Polonia Warszawa w 2000 roku, która poradziła sobie wtedy z Dinamem Bukareszt. Potem już odpadła z Panathinaikosem Ateny.