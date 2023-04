Rajd Leao ośmieszył rywali w hicie LM. Gracze Napoli niczym tyczki [WIDEO]

Ekipa AC Milan nie musiała czekać do drugiej połowy na otworzenie wyniku w rewanżowym starciu ćwierćfinału Ligi Mistrzów z Napoli - w 43. minucie potyczki do ataku z kontry ruszył bowiem Rafael Leao, który przebiegł z piłką większość boiska i zupełnie wyprowadził na manowce zawodników "Azurrich". Na sam koniec dograł do Oliviera Girouda, któremu nie pozostało nic innego, jak wpakować piłkę do bramki Alexa Mereta.