Radość Polaka już w piątej minucie. Strzelił gola w Lidze Mistrzów

Reprezentant Polski trafił do siatki już w piątek minucie, pewnie wykorzystując rzut karny. Został on podyktowany po tym, jak po strzale naszego pomocnika piłka trafiła w rękę Jamesa Milnera. Do akcji wkroczył VAR i Napoli otrzymało "jedenastkę".

To druga bardzo szybka bramka zdobyta przez Zielińskiego w Lidze Mistrzów. W 2017 roku w spotkaniu przeciwko Feyenoordowi Rotterdam trafił do siatki już w drugiej minucie. W sumie trzy razy wpisał się na listę strzelców w Lidze Mistrzów.

To nie był jednak koniec. W 31. minucie do siatki trafił Andre-Zambo Anguissa, a asystę zaliczył właśnie reprezentant "Biało-Czerwonych".

SSC Napoli. Świetny początek sezonu Piotra Zielińskiego

28-letni zawodnik z Ząbkowic Śląskich bardzo dobrze rozpoczął te rozgrywki. W pięciu meczach Serie A zanotował już gola i trzy asysty.

Zaczął od gola przeciwko Hellasowi Werona, potem były dwie asysty w starciu z beniaminkiem Monzą, a w ostatniej kolejce jeszcze jedna asysta w meczu z Lazio Rzym.

SSC Napoli - Liverpool FC. Zobacz składy i statystyki