PSV wróciło z dalekiej podróży. Wyjątkowe sceny na Sanchez Pizjuan. Koszmar Sevilli trwa

W mocno minorowych nastrojach kibice Sevilli zasiadali na trybunach przed meczem Ligi Mistrzów z PSV. Drużyna z Andaluzji wygrała tylko jedno z ostatnich 11 spotkań, a po czterech kolejkach znajdowała się na dnie tabeli grupy B. Tylko zwycięstwo w meczu z PSV Eindhoven mogło przedłużyć jej nadzieje na awans do fazy pucharowej.

Sevilla od początku spotkania była drużyną aktywniejszą i udokumentowała swoją przewagę w 24. minucie golem . Piłkę z wrzutu wolnego znakomicie wrzucił Ivan Rakitic , a ta szczęśliwie spadła pod nogi Sergio Ramosa . 37-latek tym samym mógł cieszyć się z pierwszego trafienia od czasu powrotu do ukochanego klubu.

Sevilla wróciła do rywalizacji o fazę pucharową

PSV dłużej utrzymywało się przy piłce, ale piłkarzom brak było pomysłu na zawiązanie groźnej akcji ofensywnej. Sevilli w pierwszej połowie wychodziło natomiast niemal wszystko i w 39. minucie podwyższyła prowadzenie. Szybka kontra, piłka od Lukebakio do Sowa i mieliśmy 2:0. Przez chwilę. Radość gospodarzy szybko przerwał sędzia, który anulował bramkę z powodu zagrania ręką w trakcie akcji. W odpowiedzi na to po szybkim ataku z dystansu spróbował Lozano, ale na posterunku był Dimitrievski.

PSV wykorzystało grę w przewadze

Chwilę po zmianie stron Sevilla wyprowadziła kontratak, po którym do siatki trafił En Nesyri. Marokańczyk wykorzystał niezdecydowanie golkipera PSV i ze spokojem umieścił piłkę w siatce. Gospodarze sami skomplikowali sobie sytuację, gdy z boiska wyleciał w 66. minucie za drugą żółtą kartkę Lucas Ocampos .

Dwóch minut po tym wydarzeniu potrzebowali zawodnicy PSV na doprowadzenie do wyrównania. Segino Dest posłał płaską wrzutkę w pole karne, a tam z półobrotu uderzył Ismael Saibari. PSV wróciło do gry. Goście przejęli inicjatywę i w 82. minucie doprowadzili do upragnionego remisu. Rozpaczliwie po uderzeniu głową Vertessena próbował interweniować Gudelj, który zanotował trafienie samobójcze.