PSG w obliczu katastrofy. Takiej sytuacji w erze katarskiej nie było

Paryżanie sami zgotowali sobie ten los. Po pierwszej kolejce, w której łatwo pokonali Borussię wydawało się, że doświadczenie z tych rozgrywek będzie ich wielkim atutem. Ale potem nadeszła katastrofa w Newcastle (1-4), dziwna porażka wyjazdowa z AC Milan (1-2), szczęśliwy remis na własne życzenie u siebie z Newcastle i miliarderzy z Paryża popadli w kłopoty. Wcześniejsza wygrana u siebie z Milanem ocaliła ich szanse na awans.

Jeśli jednak dziś na Signal Iduna Park w Dortmundzie przegrają, a w meczu Newcastle z AC Milan nie będzie remisu, zremisują, a Newcastle wygra z Milanem, to odpadną z rozgrywek. Co to dla nich oznacza?

Luis Enrique zostanie, by wygrać Ligę Europy?

Konsekwencji dla PSG może być wiele. Katarczycy, którzy zainwestowali w ten klub w 2011 roku z jedną myślą - wygrać Champions League. Mistrzowie Francji byli tego blisko w 2020 roku, kiedy wystąpili w finale, ale przegrali wówczas s Bayernem Monachium. Nigdy jednak nie było tak, żeby nie zatrzymali się na fazie grupowej.

W Paryżu każda porażka w Lidze Mistrzów oznacza chwilę napięcia i konsternacji. Jeżeli nie natychmiast, to z czasem właściciele podejmują radykalne decyzje.

Zwolnienie trenera? To pierwsza myśl, która się nasuwa. Luis Enrique byłby pierwszym z ośmiu szkoleniowców ery katarskiej, który nie przebrnąłby pierwszej rundy rozgrywek LM. Ale Hiszpan według słów Nassera Al-Khelaifiego został zatrudniony "na dłużej". Ma zmienić mentalność piłkarzy i grę na bardziej odważną, ofensywną. Kontrakt ma ważny do czerwca 2025 roku.

"L’Equipe" pisze, że prawdopodobnie zostanie na stanowisku. Dostałby szansę, bo PSG tak czy inaczej będzie grało w rozgrywkach europejskich. Enrique miałby powalczyć o triumf w Lidze Europy. Zdobycie tego trofeum jest celem minimum dla paryżan, którzy triumfowali tylko raz w rozgrywkach kontynentalnych - w 1996 roku wygrali Puchar Zdobywców Pucharów.



Co z Kylianem Mbappe?

Najważniejsze pytanie brzmi: "Co z Kylianem Mbappe?". Napastnik PSG i reprezentacji Francji marzy o zwycięstwie w Lidze Mistrzów. To jeden z jego głównych życiowych celów, dzięki któremu mógłby liczyć na "Złotą Piłkę".

Zewsząd słychać głosy, że w PSG mu się nie uda. Argument, że może tego dokonać tylko w Realu Madryt jest poważny i logiczny. W przypadku kolejnej paryskiej katastrofy, temat przejścia do "Królewskich", już po zakończeniu tego sezonu, będzie jak najbardziej aktualny.

Z drugiej strony PSG zrobiło już wiele, aby zatrzymać swoją gwiazdę. Sprowadziło do drużyny jego kolegów Ousmane Dembele i Kolo Mouaniego. Zapewniło mu astronomiczne zarobki - 56 milionów euro netto rocznie. Mbappe, który mówi, że chce "wygrać Ligę Mistrzów z PSG" wcale nie musi opuszczać swojej małej ojczyzny.

Co najmniej 15 milionów euro strat

Gdyby PSG odpadło w fazie grupowej tegorocznych rozgrywek niewątpliwie poniosłoby ogromne straty finansowe. Jakie?

Na razie mistrzowie Francji mają zapewnione 22,1 miliona euro za udział w fazie grupowej i dotychczasowy dorobek. Ale za wyjście z grupy kluby dostają 9,6 milionów euro, gdyby jeszcze pokonali dziś Borussię otrzymaliby premię w wysokości 2,8 miliona euro.

Z tytułu praw telewizyjnych PSG dostaje dodatkowy bonus jako klub francuski i zespół z największą oglądalnością w rozgrywkach. W tej chwili są to kwoty niepoliczalne. Ale "L’Equipe" wyliczyło, że w przypadku wyeliminowania z LM PSG na dziś zarobiłoby 85-90 milionów euro. A gdyby grało jedną rundę pucharową wiosną - tak jak to było w 2022 i 2023 roku - dostałoby z tytułu premii i praw telewizyjnych (wyliczenia nie uwzględniają zysków z dnia meczowego) od 100 do 110 milionów euro.

Co najmniej 15 milionów euro mniej to nawet w budżecie tak bogatego klubu jak PSG spora kwota. W Dortmundzie Luis Enrique i jego zespół mają o co grać. Nie tylko o honor.



Olgierd Kwiatkowski

Kylian Mbappe / FRANCK FIFEAFP / AFP

Luis Enrique / AFP