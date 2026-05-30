PSG rozbiło bank w LM. Setki milionów na koncie, a to jeszcze nie koniec

W sobotni wieczór poznaliśmy triumfatora Ligi Mistrzów UEFA za sezon 2025/2026. W finale na Puskas Arena w Budapeszcie doszło do starcia dwóch europejskich gigantów - Paris Saint-Germain i Arsenalu. Wynik spotkania już w piątej minucie otworzył Kai Havertz, a przewagę Anglicy utrzymali do końca pierwszej połowy. W 64. minucie doszło do sytuacji, w której sędzia zdecydował się podyktować rzut karny dla PSG. Wówczas do akcji wkroczył Ousmane Dembele, którzy przechytrzył Davida Rayę i doprowadził do remisu.

W podstawowym czasie nie dało się wyłonić zdobywcy trofeum, kolejne bramki nie padły także w dogrywce. Po 120 minutach zaciętej walki rozpoczęto więc przygotowania do serii rzutów karnych. W tych lepsi okazali się piłkarze PSG - jako jedyny z tej drużyny po wykonaniu rzutu karnego nie mógł cieszyć się Nuno Mendes, w Arsenalu natomiast bramkarza "Les Parisiens" nie zdołali pokonać Eberechi Eze i Gabriel Magalhaes.

Wypłata życia dla PSG. Tyle zainkasowali za wygranie Ligi Mistrzów

Jeszcze przed finałem wiadomo było, że obie drużyny bez względu na wynik zarobią za swój udział w Lidze Mistrzów niemałe pieniądze. Jak przekazuje portal "Sportingnews.com", UEFA za każdy triumf w fazie ligowej płaciła 2,1 mln euro za każdy triumf i 700 tys. euro za każdy remis. To jednak nie koniec - wszystkie ekipy otrzymały bowiem kwotę bazową w wysokości 18,62 mln euro.

Dla Arsenalu oznaczało to 18,62 mln euro kwoty bazowej, 16,8 mln euro za wygranie wszystkich meczów w fazie ligowej, a także premię za awans do fazy pucharowej w wysokości 11 mln euro. Dojście aż do samego finału pozwoliło angielskiej drużynie zainkasować kolejne miliony, a ostatecznie klub zarobił 92,42 mln euro (około 391 mln złotych)

Jeśli zaś chodzi o Paris Saint-Germain, sprawa wyglądała nieco inaczej. Paryska ekipa w fazie ligowej nie radziła już sobie tak imponująco - w fazie ligowej piłkarze Luisa Enrique wygrali cztery spotkania i zremisowali dwa razy, za co zarobili 9,8 mln euro. Do tego należy doliczyć 18,62 mln euro kwoty bazowej, 1 mln euro za udział w play-offach, a także premie za przebrnięcie przez kolejne etapy fazy pucharowej. Przed finałem PGS pewne było "wypłaty" w wysokości 86,42 mln euro. I to bez względu na wynik sobotniego meczu. Po pasjonującym finale dodatkowe premia w wysokości 6,5 mln euro trafiła na konto PSG, które ostatecznie zarobiło 92,92 mln euro (około 393,2 mln złotych).

Warto zaznaczyć, że do jeszcze nie koniec premii dla tych zespołów. Każdy uczestnik Ligi Mistrzów może bowiem liczyć na pieniądze z tzw. "filaru wartości". Bierze się w nim pod uwagę m.in. historyczny ranking UEFA drużyny, a także to, ile jego kraj zapłacił za prawa transmisyjne. Według szacunków portalu "Swiss Ramble", Arsenal otrzymać może około 37 mln euro, a PSG nawet 44 mln euro.

Marquinhos i Kai Havertz

