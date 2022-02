Mecz PSG - Real to absolutny hit 1/8 finału Ligi Mistrzów. We wtorkowy wieczór oczy kibiców w całej Europie będą zwrócone na Parc des Princes, gdzie Leo Messi i spółka zmierzą się z najbardziej utytułowanym klubem rozgrywek Champions League - Realem Madryt. Sprawdź, o której początek meczu PSG - Real we wtorek, 15 lutego oraz gdzie oglądać transmisję tv i online live stream.

To mógł być finał, ale los sprawił, że PSG i Real Madryt zmierzą się już na starcie fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Obie drużyny wymieniane były w gronie faworytów do końcowego sukcesu, ale jedna z nich już na tym etapie rozgrywek Champions League będzie musiała pogodzić się z porażką. Kibice mogą zacierać ręce, gdyż czeka ich prawdziwa futbolowa uczta. Kto awansuje do ćwierćfinału Ligi Mistrzów? Według bukmacherów nie ma zdecydowanego faworyta dwumeczu PSG - Real.

Liga Mistrzów: PSG – Real. Kiedy i o której mecz?

O której mecz PSG - Real w 1/8 finału Ligi Mistrzów? Początek o godz. 21 we wtorek, 15 lutego.

Liga Mistrzów: PSG – Real. Transmisja tv i online live stream

Transmisja tv meczu PSG - Real w Polsat Sport Premium, a online live stream na Polsat Box Go. Relację tekstową „na żywo” będzie można śledzić na stronie sport.interia.pl.

Liga Mistrzów: PSG – Real. Przewidywane składy

PSG: Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Bernat, Verratti, Paredes, Danilo, Di Maria, Mbappe, Messi.

Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Bernat, Verratti, Paredes, Danilo, Di Maria, Mbappe, Messi. Real: Courtois - Marcelo, Alaba, Militao, Carvajal, Kroos, Casemiro, Modrić, Vinicius Junior, Rodrygo, Benzema.

Wszystkie pary 1/8 finału Ligi Mistrzów

Salzburg - Bayern Monachium

Sporting Lizbona - Manchester City

Benfica - Ajax Amsterdam

Chelsea Londyn - LOSC Lille

Atletico Madryt - Manchester United

Villarreal - Juventus

Inter - Liverpool

PSG - Real Madryt