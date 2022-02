W ostatnich dniach fani Realu Madryt z niepokojem wyczekiwali na wieści w sprawie dyspozycji Karima Benzemy, który z powodu kontuzji przegapił dwa ostatnie mecze ligowe i przegrane spotkanie z Athletikiem Bilbao w Pucharze Króla. Francuz odbył tylko jeden pełny trening z resztą drużyny, lecz mimo to wystąpi od pierwszej minuty w meczu Ligi Mistrzów z PSG na Parc des Princes.

Zobacz też: PSG - Real - relacja "na żywo" i wideo z golami na Sport.Interia.pl

Reklama

W ekipie gospodarzy z problemami zdrowotnymi borykał się natomiast Neymar, który od soboty pracował już na pełnych obrotach. Mimo to Mauricio Pochettino nie zdecydował się na posłanie go do boju od początku spotkania z Realem. Brazylijczyk będzie musiał cierpliwie czekać na ławce na wejście do gry. Paryżanie będą liczyć w ofensywie na Leo Messiego i Kyliana Mbappe, który jest łączony z Realem Madryt. Na Estadio Santiago Bernabeu - gdzie rozegrany zostanie rewanż - może trafić po zakończeniu sezonu.

Czytaj też: Liga Mistrzów: Czy Real potrzebuje Mbappe? To może być last dance gwiazdy w PSG



W kadrze ekipy z Francji nieobecny z powodu urazu jest były kapitan Realu Madryt - Sergio Ramos.

Czytaj także: Były gracz Realu Madryt Sergio Ramos w Paryżu oddaje się zaskakującej pasji



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gole Karima Benzemy w fazie grupowej Ligi Mistrzów 2021/2022. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Liga Mistrzów. PSG - Real Madryt w 1/8 finału. Składy obu drużyn:

PSG: Donnarumma - Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Nuno Mendes - Veratti, Paredes, Danilo - Di Maria, Messi, Mbappe



Real Madryt: Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Casemiro, Modrić, Kroos - Asensio, Benzema, Vinicius

PSG - Real Madryt. Transmisja meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Gdzie oglądać?

Początek meczu PSG - Real Madryt - rozgrywanego w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów - o godzinie 21.00. Transmisja tv meczu PSG - Real na Polsat Sport Premium 1, transmisja online live stream na Polsat Box Go. Relacja na żywo z wideo z golami oraz skróty Ligi Mistrzów na Sport.Interia.pl.

CZYTAJ TEŻ: