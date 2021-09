PSG - Manchester City. Donnarumma zadebiutuje w Lidze Mistrzów

Wtorkowa seria spotkań piłkarskiej Ligi Mistrzów przyniesie fanom futbolu niesamowite emocje związane z meczem, który odbędzie się na paryskim Parc des Princes. To właśnie tam PSG podejmie mistrzów Anglii, zespół Manchesteru City.

Jednym z powodów, dla którego kibice powinni z zaciekawieniem obejrzeć to spotkanie, jest występ Gianlugiego Donnarummy, nowego golkipera "Les Parisiens". Jak bowiem donosi Sky Sports Italia decyzja na temat tego, kto stanie między słupkami bramki PSG już zapadła i Mauricio Pochettino zdecydował się postawić tym razem na Włocha, a nie na Kostarykanina Keylora Navasa. Tym samym będzie to debiut Donnarummy w LM.

PSG - Manchester City. Gianluigi Donnarumma przez lata czekał na grę w Lidze Mistrzów

Jest to o tyle istotne, że w ostatnim czasie włoski golkiper miał być mocno niezadowolony ze swojej sytuacji w Paris Saint-Germain. Według m.in. "Corriere della Sera" piłkarz, choć spodziewał się ostrej rywalizacji z Navasem, to nie sądził, że dostanie aż tak mało szans na występy. Jak dotychczas wystąpił dla PSG w zaledwie dwóch meczach ligowych - z Clermont oraz Lyonem.



Tym samym udział w spotkaniu z City może sprawić, że "Gigio" poczuje się nieco pewniej w zespole, do którego dołączył jako wolny zawodnik ostatniego lata. Jak na ironię, Donnarumma jako zawodnik Milanu przez lata czekał na awans "Rossonerich" do Ligi Mistrzów, a ta sztuka udała się mediolańskiej ekipie dokładnie w momencie, gdy drogi klubu i bramkarza ostatecznie się rozeszły.



Liga Mistrzów. Leo Messi i Marco Verratti znów do dyspozycji Pochettino?

Pochettino przed meczem z City ma jeszcze jeden orzech do zgryzienia - musi się zastanowić, czy i w jakim wymiarze czasowym będzie mógł skorzystać z usług Marco Verrattiego i Leo Messiego. Obaj piłkarze leczyli bowiem w ostatnim czasie urazy, teraz jednak wygląda na to, że bez problemu będą mogli wybiec we wtorkowy wieczór na murawę.



Po pierwszej kolejce Ligi Mistrzów w grupie A to Manchester City jest liderem - w swoim ostatnim spotkaniu w tych rozgrywkach pokonali po dość widowiskowym meczu RB Lipsk 6-3. PSG z kolei dość niespodziewanie zaledwie zremisowało z belgijskim Club Brugge.

Zdjęcie Gianluigi Donnarumma powinien dziś wieczorem stanąć między słupkami bramki PSG / John Berry / Contributor / Getty Images

PaCze