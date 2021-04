W wyjazdowym meczu półfinału Ligi Mistrzów Manchester City pokonał PSG 2-1 i jest o krok od awansu do finału! Statystyki pokazują, że "Obywatele" nie mogą zmarnować takiej szansy, chyba że wydarzy się rzecz bezprecedensowa, której w historii Ligi Mistrzów jeszcze nie było.

Po pierwszej połowie nic nie wskazywało na to, że podopieczni Pepa Guardioli mogą wywieźć z Paryża pozytywny wynik. Gospodarze schodzili do szatni prowadząc 1-0, lecz po zmianie stron to piłkarze City doszli do głosu.

"The Citizens" wyrównali w 64. minucie, gdy szczęśliwie bramkarza pokonał Kevin De Bruyne. Prowadzenie zapewnił Anglikom uderzeniem z rzutu wolnego Riyad Mahrez (r elację z tego spotkania znajdziesz TUTAJ - kliknij ).

Manchester City z wielką szansą na awans do finału Ligi Mistrzów

Statystyki nie dają PSG najmniejszych szans na awans. Jak wyliczyli statystycy OptaJoe, w dotychczasowej historii Pucharu Europy i Ligi Mistrzów angielskie zespoły 47 razy wygrywały na wyjeździe w pierwszym spotkaniu dwumeczu i za każdym razem cieszyły się z awansu.

Nie można jednak skreślać Neymara, Mbappe i spółki przed rewanżem, który zostanie rozegrany we wtorek 4 maja.



