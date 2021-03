"Le Messie c'est Navas". "Gracias Navas" - to tytuły z francuskiej prasy, których nie trzeba nawet tłumaczyć. W rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain z Barceloną (1-1) bohater spotkania był tylko jeden - kostarykański bramkarz Keylor Navas.

"Na 90 minut założył kostium wybawiciela, by PSG uniknęło nowej kompromitacji. Właściwie wybrał swój dzień" - pisze o bramkarzu paryżan dziennik "L'Equipe". Z jego dziewięciu interwencji najbardziej symboliczna to oczywiście ta, gdy obronił rzut karny wykonywany przez Leo Messiego.

"Druga bramka zmieniłaby fizjonomię meczu w drugiej połowie i zrodziłaby wiele wątpliwości w paryskich głowach. Ale "święty Navas" chodził wczoraj wieczorem po wodzie, szczególnie w pierwszej połowie, gdy Barcelona oddała dziewięć strzałów" - pisze największa sportowa gazeta oceniając występ 34-letniego zawodnika. W dziesięciostopniowej skali ocen przyznała mu notę bliską ideału - 9.

"L'Equipe" nazywa Navasa "latarnią podczas gwałtownej burzy". We Francji przypomina się przy tej okazji, że w 2017 roku, kiedy doszło do słynnej remontady (1-6 na Camp Nou po 4-0 na Parc des Princes) Paris Saint-Germain miało w bramce Kevina Trappa. Dziś ma Navasa. To wyjaśnia dlaczego dziś mistrz Francji potrafi uniknąć wpadek jak za dawnych lat.

Nie tylko ze względu na to spotkanie Navas jest obecnie uznawany za najlepszego bramkarza "ery katarskiej" PSG, czyli od 2011 roku. Do klubu sprowadził go w 2019 roku były dyrektor sportowy Antero Henrique. Paryżanie zapłacili za niego Realowi Madryt, z którym trzy razy wygrał Ligę Mistrzów, 15 milionów euro.

"Tylko 15 milionów euro" - komentują dziś francuscy dziennikarze. Ze względu na stosunek jakości do ceny to prawdopodobnie jeden z najlepszych transferów w historii Paris Saint-Germain

Występ Navasa doceniają nie tylko dziennikarze. Obrońca Presnel Kimpembe wymownie podziękował swojemu koledze z drużyny na Twitterze. - Zakwalifikowaliśmy się dzięki naszemu bramkarzowi - powiedział po meczu kapitan PSG Marquinhos.

- Jestem bardzo zadowolony. Dziękuję Bogu. To był trudny mecz. Karny? Zawsze jest trudno, szczególnie, gdy naprzeciw jest Messi. Dzięki Bogu byłem skoncentrowany i dałem wszystkim dużo radości - mówił bohater spotkania.

Obroniony karny zadedykował rezerwowemu bramkarzowi PSG Sergio Rico, który przeżywa ciężkie chwile w życiu osobistym. - Ten karny był dla Sergio i jego rodziny, ma moje pełne wsparcie - dodał Keylor Navas.

Olgierd Kwiatkowski