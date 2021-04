Robert Lewandowski byłby jedną z największych gwiazd batalii Bayernu Monachium z PSG w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, ale kontuzja czasowo wyklucza go z gry. Co zatem robi "Lewy" w porze meczu swoich kolegów? Ujawnił to klub z Bawarii w mediach społecznościowych. Transmisja pojedynku w Polsacie Sport Premium 1, relacja w Interii.

Tylko niepoprawni optymiści wierzyli, że Lewandowski zdąży wykurować się już na hit w 1/4 Ligi Mistrzów, czyli dwumecz z Paris-Saint Germain.

Po porażce 2-3 na Allianz Arena najlepszy napastnik świata byłby we wtorkowy wieczór na wagę złota dla obrońców pucharu Champions League.

Teraz najważniejsze, że rekonwalescencja po naciągnięciu więzadła w prawym kolanie przebiega planowo, bez żadnych komplikacji.

Kapitan reprezentacji Polski właśnie wrócił do lekkich treningów, ale kilka dni temu już sam zapowiedział, że nie powróci do gry na siłę. Uraz, którego się nabawił, mógłby bowiem przeistoczyć się w poważną kontuzję, a skutki byłyby bardzo poważne.



Robert Lewandowski wybrał Polsat Sport Premium

Lewandowskiemu nie pozostało nic innego, jak dopingować swoich kolegów. Nie czynił tego na żywo w Paryżu, bo przez taki wyjazd straciłby bezcenny czas na rehabilitację i różne zabiegi.

Wybrał więc wariant oglądania rewanżu w telewizji, a oficjalny profil Bayernu zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie. Nas szczególnie cieszy, że najbardziej rozpoznawalny polski sportowiec na świecie raczy się widowiskiem z kanałem Polsat Sport Premium. Robertowi gratulujemy wyboru!