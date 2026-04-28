PSG - Bayern. Liga Mistrzów. O której i gdzie obejrzeć na żywo w TV?

Aleksy Kiełbasa

PSG zagra z Bayernem Monachium w hitowym półfinale Ligi Mistrzów. Część kibiców z pewnością może powiedzieć, że ta rywalizacja jest przedwczesnym finałem rozgrywek. Dziś 28 kwietnia pierwsze spotkanie tych zespołów. O której godzinie mecz PSG - Bayern Monachium dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Piłkarze PSG w granatowych strojach świętują zdobycie bramki na boisku, wokół kibice na trybunach.
PSG w tym sezonie broni tytułu triumfatora Ligi MistrzówMATTHIEU MIRVILLEAFP

Mecz PSG - Bayern Monachium w ramach półfinału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj 28 kwietnia o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Extra 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

PSG w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów broni tytułu sprzed roku i patrząc jak sobie poczyna, można stwierdzić, że ma na to niemałe szanse. Co prawda w fazie ligowej "Les Parisenes" zajęli dopiero 11. miejsce, ale to dlatego, że "na pełne obroty" weszli dopiero od 1/8 finału. Dwumecz 1/16 finału z AS Monaco nie należał do najłatwiejszych, lecz później ekipa Luisa Enrique bez większych złudzeń odprawiła kolejno Chelsea oraz Liverpool.

O finał PSG powalczy z Bayernem Monachium, którego wielu jeszcze przed startem tegorocznej Ligi Mistrzów mogło stawiać w roli faworyta do końcowego triumfu. Bawarczycy fazę ligową zakończyli na drugim miejscu. W 1/8 finału nie dali szans Atalancie Bergamo, rozbijając ją w dwumeczu aż 10:2. Z kolei w ćwierćfinale Bayern stworzyli epickie widowisko rywalizując z Realem Madryt, którego ostatecznie wyrzucili z rozgrywek.

Bez wątpienia półfinał PSG - Bayern Monachium jest "mocniejszy" od tego, w którym Arsenal zmierzy się z Atletico Madryt. Dla niektórych może to być nawet przedwczesny finał rozgrywek. Spotykają się bowiem drużyny, które zdają się być w najwyższej formie. W tym sezonie LM doszło już do starcia pomiędzy nimi na początku listopada. Wówczas Bayern pokonał PSG w Paryżu 2:1. Jak będzie tym razem?

