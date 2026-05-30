PSG - Arsenal. Finał Ligi Mistrzów 2026. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA TV]

Finał Ligi Mistrzów 2026 PSG - Arsenal zostanie rozegrany dzisiaj 30 maja o godzinie 18:00 na stadionie Puskas Arena w Budapeszcie. Transmisję na żywo z tego meczu będzie można obejrzeć na kanałach TVP Sport i Canal+ Extra 1. Dostępny będzie również darmowy stream online na stronie internetowej i aplikacji mobilnej TVP Sport oraz płatny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

PSG zakończyło tegoroczne rozgrywki Ligue 1 z piątym mistrzostwem z rzędu. To najdłuższa seria w historii klubu, który rok temu pierwszy raz wygrał Ligę Mistrzów. Dziś piłkarze z Paryża staną przed szansą, by obronić tytuł najlepszej drużyny Europy.

PSG nadspodziewanie słabo wypadło w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Paryżanie zajęli dopiero 11. miejsce, co zmusiło ich do gry w 1/16 finału. Ich rywalem na tym etapie było Monako, które w dwumeczu pokonali 5:4. W kolejnych fazach piłkarzom Luisa Enrique poszło już znacznie lepiej. W 1/8 finału aż 8:2 rozbili Chelsea, w ćwierćfinale 4:0 Liverpool, ale w półfinale doszło już do epickiej konfrontacji z Bayernem Monachium. Pierwszy mecz na Parc des Princes zakończył się wynikiem 5:4 i bez wątpienia było to jedno z najlepszych spotkań w historii piłki nożnej. W rewanżu, gdzie również działo się sporo, padł już remis 1:1 i ostatecznie to PSG awansowało do finału rozgrywek.

W nim francuski zespół zmierzy się z Arsenalem. "Kanonierzy" notują absolutnie przełomowy sezon. Wreszcie, bo po 22 latach udało im się odzyskać mistrzostwo Anglii. To dopiero czwarty tytuł klubu w "erze Premier League", czyli od 1992 roku. Ponadto dzisiaj Arsenal po raz pierwszy od 2006 roku zagra w finale Ligi Mistrzów. Wówczas przegrał go 1:2 z FC Barceloną.

Arsenal zdominował fazę ligową rozgrywek. Był on jedynym zespołem, który nie tylko nie doznał choćby jednej porażki, ale przede wszystkim wygrał wszystkie osiem spotkań. W fazie pucharowej "Kanonierom" tak gładko już nie szło. Piłkarze Mikel Artety pokonali 3:1 w 1/8 finału Bayer Leverkusen, tylko 1:0 Sporting Lizbona w ćwierćfinale i 2:1 Atletico Madryt w półfinale. Arsenal jeszcze nigdy nie wygrał Ligi Mistrzów, a w finale wystąpił tylko we wspomnianym 2006 roku. Czy dziś uda mu się przejść do historii, czy też PSG zostanie drugim po Realu Madryt (trzy tytuły z rzędu w latach 2016-2018 - red.) klubem, który był w stanie obronić tytuł najlepszej drużyny Europy?

PSG w tym sezonie broni tytułu triumfatora Ligi Mistrzów

Arsenal zagra w finale Ligi Mistrzów po raz pierwszy od 2006 roku.





