Pomocną dłoń do FC Kopenhagi w pierwszej połowie wyciągnął Ederson, ale jeden gol nie wystarczył, żeby osiągnąć korzystny rezultat w rywalizacji z rozpędzonym Manchesterem City. Mistrz Anglii na Parken zwyciężył 3:1, choć Kamil Grabara robił, co mógł, żeby powstrzymać gwiazdy "Obywateli". Dzięki bramkom Kevina de Bruyne i Bernardo Silvy, a także trafieniu w doliczonym czasie gry autorstwaFodena to podopieczni Pepa Guardioli są o krok bliżej do awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.