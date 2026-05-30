Tomasz Brożek, Interia: Węgrzy po raz pierwszy w historii wcielają się w rolę gospodarza finału Ligi Mistrzów. Będzie to dla nich samych wyjątkowe święto?

Michał Listkiewicz, były prezes PZPN: - Jest to przede wszystkim dowód na to, że Arena Ferenca Puskasa jest jednym z najlepszych stadionów w Europie. Szkoda, że my nie dysponujemy obiektem, który spełnia warunki UEFA. Mogliśmy takowy mieć, lecz ten, który zbudowaliśmy, jest za mały. Ale to dygresja. Co do Węgrów, jest to dla nich wielka sprawa, ale i pocieszenie, zwłaszcza wobec klęski ich reprezentacji, która straciła szanse na mundial w dramatycznych okolicznościach.

O niepowodzeniu Węgrów zdecydował koszmarny finał meczu z Irlandią. W jakim momencie na osi czasu zastał ich dzisiejszy finał?

- Przez ostatnie lata piłka na Węgrzech prężnie się rozwijała. W ciągu ostatniej dekady sporo się jednak zmieniło, zwłaszcza jeśli chodzi o infrastrukturę i inwestowanie w młodzież. Oczekiwania były takie, by wróciły czasy węgierskiej "złotej jedenastki". Cóż, nie wróciły. Ale samym przyznaniem finału Ligi Mistrzów żyją całe Węgry, bo to naród bardzo dumny i uznający się za pokrzywdzony w wyniku różnych historycznych spraw, gdy stracili 2/3 terytorium. To już stare sprawy. Ale sport to dla nich coś więcej. To symbol przetrwania narodu, dlatego na Węgrzech już na przełomie XIX i XX wieku postawały organizacje sportowe i kluby. Sport był tym czynnikiem, który jednoczył naród.

Jeszcze przed wyborami na Węgrzech nie brakowało opinii, że finał Ligi Mistrzów może zostać politycznie wykorzystany przez Viktora Orbana. Teraz, po utracie władzy, sytuacja odwróci się przeciwko niemu?

- Myślę, że i tak będzie to wykorzystane politycznie. Tylko w drugą stronę. Nowe władze na Węgrzech będą próbowały przekuć dzisiejszy finał w sukces organizacyjny. I to na pewno się uda, bo to w tej chwili najważniejszy mecz piłkarski w całej Europie. Dla Orbana to bardzo przykre, przeżyć dwa tak wielkie upokorzenia w krótkim czasie. Za pierwsze trzeba uznać wspomniany brak awansu na mundial. A drugie to fakt, że przywódcą, który będzie witał gości z całej Europy będzie nie on, a Peter Magyar, którego ze sportem nie łączą żadne większe relacje. Tymczasem Orban to człowiek zakochany w sporcie, zresztą były piłkarz. Dla niego to będzie więc prztyczek w nos i to potężny.

Biorąc pod uwagę życiorys Orbana i Magyara, wiejący na Węgrzech wiatr zmian może mieć przykre konsekwencje dla tamtejszego świata sportu?

- Na pewno bardzo ukróci się finansowanie, bo wcześniej na skutek nacisków Orbana i władz państwowych w świat sportu pompowane były olbrzymie pieniądze. Uczestniczyły w tym nie tylko przedsiębiorstwa publiczne, ale i prywatne. Teraz kurek na pewno będzie zakręcony. Ciekaw jestem, co Magyar zrobi z przepisami podatkowymi, które obecnie są bardzo korzystne dla osób inwestujących w sport ze względu na obowiązujące ulgi, co oczywiście bezpośrednio wpływa na stan budżetu państwa. Ale moim zdaniem Magyar nie przywróci poprzedniego stanu, bo jednak dla Węgrów sport wciąż pozostaje ważnym elementem tożsamości narodowej. Tak było odkąd pamiętam, a przecież jestem związany z Węgrami od połowy wieku.

Viktor Orban to człowiek, który da się lubić w osobistym kontakcie?

- Mieliśmy okazję się poznać. Kiedyś nawet, wraz z Grzegorzem Lato, dostałem zaproszenie na prywatny obiad. Widywaliśmy się może dziesięciokrotnie, ale zawsze przy okazjach czysto sportowych. Dało się go lubić, ale tylko przy pierwszym podejściu do funkcji premiera. Wtedy był bezpośrednim facetem, który nawet czasem zaprosił na boisko, by wspólnie pokopać piłkę. Miałem nawet okazję bronić jego uderzenia. Podobnie przecież było u nas z premierem Bieleckim czy Tuskiem. W ostatnich latach Orban stał się jednak wieżą z kości słoniowej. Był oderwany od realiów. Widziałem go nawet na jakimś meczu Ferencvarosu. Był otoczony świtą ochroniarzy, kompletnie niedostępny. A jeszcze kilkanaście lat temu przy okazji spotkania Szwajcaria - Węgry, na którym byłem delegatem, sam do mnie podszedł, usiadł obok i podgadaliśmy w cztery oczy, jak kibic z kibicem. Ale to już minęło dobre 10 lat temu.

Powiedział pan kiedyś, że polskich przyjaciół ma się na całe lata, a węgierskich na całe życie. To motto jest wciąż aktualne?

- Zdecydowanie, co potwierdziło się nawet w minionym tygodniu, gdy świętowałem urodziny. Połowa życzeń, które otrzymałem, napłynęła do mnie z Węgier, co świadczy o tym, jak serdecznych mam tam przyjaciół i kolegów. To moja druga ojczyzna i tego nie zmieni ani Orban, ani Mayar, ani nikt inny.

W gronie pana znajomych swoje miejsca znalazł także prezes Węgierskiej Federacji Piłkarskiej - Sandor Csanyi. Co słychać w jego gabinecie?

- Prezes może mieć teraz trudny czas. To jeden z najbogatszych Węgrów, oligarcha, prezes największego banku OTP, właściciel dużych firm spożywczych, a przez wiele lat także prawa ręka Orbana i skarbnik Fideszu. Ale nie tak dawno, bo jakieś dwa lata temu, ich drogi się rozeszły i Sandor Csanyi zszedł na dalszy plan. To mój rówieśnik. Osobiście i prywatnie bardzo czarujący człowiek. Gawędziarz, świetny znawca wina. Jest przy tym politykiem, który zrobił bardzo dużo dla węgierskiego futbolu. To właśnie on lobbował w sprawie zmiany przepisów podatkowych. Dzięki temu wszyscy lokalni przedsiębiorcy, którzy inwestowali w kluby w swoich miastach, mieli w tym interes. To był olbrzymi krok do rozwoju węgierskiej infrastruktury sportowej na Węgrzech. Przed czasami jego prezesury panowała tam - mówiąc wprost - bieda. Był Nepstadion i obiekty MTK oraz Ujpestu, a poza tym same skanseny. W tej chwili mają naprawdę sporo stadionów na dobrym poziomie. Nie są to kolosy, a raczej obiekty mieszczące 8-12 tysięcy widzów. Ale w tym są perełki jak Puskas Arena czy stadion Ferencvarosu. Sam Sandor Csanyi chyba wybiera się już na emeryturę. Widziałem się z nim jakieś dwa miesiące temu i więcej opowiadał już o wnukach niż piłkarskich planach na przyszłość.

Skoro kontakty z Węgrami wciąż są ożywione, pewnie dostał pan zaproszenie na finał?

- Naturalnie, mam zaproszenie. Ale raczej z niego nie skorzystam. Nie pasjonuje mnie to aż tak, by wszystko widzieć z trybun, na żywo. Swoje już przeżyłem, w różnych rolach. Teraz wolę usiąść wśród kolegów, pasjonatów piłki i obejrzeć wszystko w telewizji, przy okazji dyskutując o meczu. Korzystam więc często z zaproszeń klubów sportowych czy restauracji, ciesząc się widowiskiem w szerszym gronie. Ta forma mi bardzo odpowiada.

A z grona tegorocznych finalistów któraś z drużyn jest bliższa pana sercu? Arsenal czy PSG?

- Oczywiście. I to zdecydowanie Arsenal. Jestem w bliskiej przyjaźni z Davidem Deinem, byłym zasłużonym członkiem władz tego klubu. To absolutna legenda. Ostatnio wymieniliśmy się książkami. Znamy się już ze 30 lat. Jest wspaniałym człowiekiem. I choćby ta prywata powoduje, że będę trzymał kciuki za Arsenal.

Skoro obie ekipy spotkają się na obiekcie imienia Ferenca Puskasa, grzechem byłoby nie wspomnieć, że miał pan wspaniałą okazję, by poznać go osobiście…

- To prawda. Miałem to szczęście, by poznać kilku członków węgierskiej "złotej jedenastki". Co prawda nie widziałem ich w grze, bo aż tak stary nie jestem, ale spotkałem ich już jako starszych panów. Ferenc Puskas, József Bozsik, Jeno Buzanszky, Gyula Grosics - to czwórka, którą miałem zaszczyt poznać i to dość dobrze. Co do Puskasa, był kiedyś kierownikiem młodzieżowej węgierskiej ekipy zmierzającej do Estonii, która miała nocleg w Warszawie. Poproszono mnie, żebym podjechał do hotelu i pomógł przyjąć całą delegację. To tam go poznałem. Puskas od razu skrócił dystans, natychmiast przeszliśmy na ty. A pierwsze pytanie, jakie mi zadał, to czy piję palinkę śliwkową, czy gruszkową. Innego wyboru nie było. Posiedzieliśmy wówczas ze sobą troszeczkę. To wielka legenda nie tylko węgierskiego, ale i światowego futbolu. Imponuje mi zresztą sposób, w jaki czci się jego pamięć w ojczyźnie. Ma piękne muzeum, stadion nosi jego imię. Nie wiem, czego my wstydzimy się w Warszawie. Przecież nasz obiekt nosi imię Kazimierza Górskiego. Dlaczego więc jego nazwisko nie pojawia się ciągle w jego nazwie, lecz sama tylko wzmianka firmy komercyjnej? Przecież jedno drugiemu nie przeszkadza. Gdyby był to PGE Narodowy im. Górskiego, tak jak powinno być, wszystko byłoby na swoim miejscu. Ale my jakoś nie doceniamy swoich wielkich ludzi piłki tak, jak robią to Węgrzy.

Puentując wątek ich stolicy. Co polecałby pan zobaczyć kibicom, którzy zjawią się w Budapeszcie tylko na ten weekend, a poza meczem chcą zobaczyć jak najwięcej lokalnego piękna, także tego mniej oczywistego?

- Radziłbym właśnie przede wszystkim, by skupić się nie tylko na samym meczu, ale i na całym mieście, bo to jedno z piękniejszych miast w Europie. Na pewno warto wybrać się do Budy, bo sam finał rozgrywany będzie w Peszcie. Trzeba sobie przejść przez jeden z licznych mostów i pospacerować po drugiej stronie Dunaju. To przeurocza dzielnica. Nie warto chodzić po restauracjach w centrum. Lepiej udać się choćby do Kispestu, gdzie swoją siedzibę ma klub Honved. Tam jest ten prawdziwy klimat Budapesztu. Radziłbym też odwiedzić pozostałe stadiony, bo tam wszystko jest blisko. Warto zajrzeć choćby na obiekt MTK - to najstarszy stadion na Węgrzech, teraz unowocześniony, a jeśli ktoś ma nieco więcej czasu, to z ciekawości warto zajrzeć do miejscowości Felcsut, gdzie mieści się Puskas Akademia FC. To zresztą rodzinne stronny Orbana. Tamtejszy stadion jest piękny, choć trudno traktować go w kategoriach sportowej areny. To po prostu dzieło sztuki. Cały wykonany jest w drewnie, a cała jego architektura przypomina kościół czy katedrę. To warto zobaczyć na własne oczy, bo drugiego takiego stadionu nie ma w całej Europie, a może i na świecie.

