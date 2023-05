Przeżył obóz koncentracyjny i dożył 100 lat. Ma jedno wielkie marzenie

Te gole dały Interowi awans do półfinału Ligi Mistrzów 2022/2023. WIDEO

100-letni kibic Interu ma jedno marzenie. Chce zobaczyć swój ulubiony klub w finale Ligi Mistrzów

Dziennikarze "Reuters Sport" mieli okazję porozmawiać z jednym z najstarszych żyjących kibiców "Czarno-Niebieskich". Vanzini wyjawił, że miłością do futbolu zaraził się jeszcze będąc dzieckiem. "Moja miłość do Interu zaczęła się, kiedy miałem siedem lat. Nigdy nie mogłem jednak pójść na mecz, nie miałem pieniędzy" - przyznał.

Brak możliwości obejrzenia gry Interu na żywo nie wpłynęło jednak na miłość Włocha do klubu z Mediolanu. Nie przeszkodziła mu w tym nawet II wojna światowa, podczas której 100-latek trafił do nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Dachau. Został wówczas schwytany przez Niemców po tym, jak włoskie wojska poddały się aliantom w 1943 roku. Gdy wojna dobiegła końca, Vanzini wrócił do domu i rozpoczął pracę jako kierowca autobusów.