Przez lata byli pośmiewiskiem walki o Ligę Mistrzów. Dziś mogą być sensacją

Oprac.: Bartosz Nosal Liga Mistrzów

Od czasu, gdy koncern Red Bull zainwestował wielkie pieniądze w klub z Salzburga, potrzebował on aż 13 lat, by zagrać w Lidze Mistrzów. Trzynaście chudych lat, trzynaście lat szyderstw ze strony kibiców rywali. Ale gdy austriacki klub w Lidze Mistrzów się zadomowił, ma szansę na sprawienie wielkiej sensacji. Mecz Bayern - Salzburg dziś o godz. 21, transmisja w Polsat Sport Premium 1 i na Polsat Box Go, skróty wszystkich meczów LM na Sport.Interia.pl.

Zdjęcie Sadio Mane w barwach Red Bull Salzburg / EXPA/NEWSPIX.PL / Newspix