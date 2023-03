Przeraźliwe gwizdy rozległy się na Etihad Stadium tuż przed wtorkowym meczem Manchester City - RB Lipsk. To jedno z najciekawszych spotkań rewanżowych 1/8 finału Ligi Mistrzów, biorąc pod uwagę wynik pierwszego meczu. Zagłuszanie hymnu Champions League to natomiast już niemal tradycja fanów "The Citizens", która trwa od dobrych kilkunastu lat.