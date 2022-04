Przeraźliwe gwizdy podczas hitu LM! Nie obyło się bez wulgaryzmów

Thibaut Courtois był piłkarzem Chelsea w latach 2014-18. Z ekipy "The Blues" trafił do Realu Madryt, będąc niezwykle pewnym punktem zespołu.

Z klubem z Londynu Belg zdobył dwa mistrzostwa, jeden Puchar Anglii i jeden Puchar Ligii Angielskiej. Okazało się, że to zbyt mało, by zostać dobrze zapamiętanym przez fanów.

Liga Mistrzów: Chelsea - Real Madryt. Thibaut Courtois "przywitany" gwizdami

Podczas środowego hitu Ligi Mistrzów kibice Chelsea przywitali golkipera Realu Madryt gwizdami. Jak donoszą angielskie media, z trybun dało się słyszeć także wulgarne przyśpiewki pod adresem 29-latka, które nie sposób przytoczyć.

Co ciekawe, Thibaut Courtois był przygotowany na taki scenariusz. Przed meczem mówił w rozmowie z oficjalną stroną klubową, że choć nie chciałby usłyszeć gwizdów, jest gotowy na to, co może się stać.