Przeraźliwe gwizdy na trybunach! Tak kibice powitali Ligę Mistrzów

Liga Mistrzów to piłkarskie święto w całej Europie. Organizator rozgrywek - UEFA potrafi jednak budzić kontrowersje. Fani "The Citizens" od lat już nie kryją, że ich podejście do sposobu, w jaki zarządzane są rozgrywki jest jednoznaczne. Wyraz temu dali także przed rozpoczęciem meczu z Atletico, zagłuszając hymn LM gwizdami i buczeniem.

Dlaczego kibice Manchesteru City wygwizdali hymn LM?

Dlaczego jednak to robią? By poznać odpowiedź na to pytanie, trzeba cofnąć się w czasie aż do sezonu 2011/12 i starcia City z FC Porto. Graczem angielskiej drużyny był wtedy Mario Balotelli, który przez fanów z Portugalii był obrażany na tle rasowym. UEFA zbadała sprawę i ukarała klub z Estadio Dragao karą w wysokości 20 tysięcy euro. Niby sporo, ale...

... niedługo później Manchester City otrzymał karę jeszcze wyższą - 30 tysięcy za... opóźnienie wejścia na murawę w drugiej połowie meczu ze Sportingiem Lizbona. Opóźnienie, które wynosiło 30 sekund. Do tego doszła jeszcze drakońska kara, nałożona na klub z powodu naruszenia zasad finansowego fair-play (finansowa, połączona z okrojeniem budżetu na transfery i składu w rozgrywkach międzynarodowych).

Manchester City w pierwszym meczu 1/4 finału LM mierzy się przed własną publicznością z Atletico Madryt. Transmisja meczu w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go. Relacja "na żywo" w Interii.