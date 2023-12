Przemysław Frankowski z bramką, zespół Polaka dopiął swego. Sevilla nie obroni trofeum

W grupie B Ligi Mistrzów było już pewne, że jej zwycięzcą zostanie Arsenal, a na drugim miejscu uplasuje się PSV Eindhoven, gra toczyła się o trzecią lokatę, która da grę w Lidze Europy na wiosnę. Taką właśnie stawkę miał mecz w Lens - Sevilla musiała pokonać gospodarzy, by marzyć o obronie pucharu za wygraną w Lidze Europy. Było to zadanie ekstremalnie trudne - drużyna z Andaluzji przyjechała na północ Francji aż bez 14 piłkarzy - 10 kontuzjowanych, dwóch zawieszonych i dwóch niezgłoszonych. Efektem sześciu debiutantów na ławce rezerwowych plus 26-letni napastnik Rafa Mir. Mecz był bardzo zacięty i zakończył się wygraną 2-1 wicemistrzów Francji, dla których prowadzenie zdobył reprezentant Polski, Przemysław Frankowski.