Przemysław Frankowski kontynuuje tradycje. RC Lens - najbardziej polskim klubem w LM

Ten obrazek na długo utkwił mi w pamięci. W 2005 roku oglądałem na stadionie Felix-Bollaert w towarzystwie polskich dziennikarzy mecz RC Lens - Bordeaux. Naszym przewodnikiem był zmarły w ubiegłym roku Tadeusz Fogiel, zaprzyjaźniony z ówczesnym właścicielem i prezesem klubu Gervais Martelem. Kiedy staliśmy przed bramą stadionu kilku kibiców podeszło do prezesa i Tadeusza Fogiela i pytali: "Dlaczego nie ma już z nami Jacka? Jak mogliście go sprzedać? To ostatni Polak w drużynie?". Kilka tygodni wcześniej zespół z północy Francji opuścił wielokrotny reprezentant "Biało-Czerwonych", uczestnik mundialu w 2002 roku, Jacek Bąk.