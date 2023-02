Przekleństwo Liverpool FC. Otarł się o największą klęskę w dziejach

Real Madryt już raz zgotował Liverpool FC lanie w takich rozmiarach i to na Anfield Road. 22 października 2014 roku wygrał tu 3-0, a tak wysokie wygrane w twierdzy Liverpoolu to rzadkość. Powtórzyła to potem tylko FC Barcelona. Teraz Królewscy poprawili ten wynik, gdyż przy trzybramkowym zwycięstwie strzelili Anglikom aż pięć bramek. I to mimo ich prowadzenia 2-0 po kardynalnym błędzie Thibault Courtois. Kolejne pięć bramek padło łupem Realu.