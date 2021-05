Krótko po zakończeniu sobotniego spotkania na profilach obu zawodników na Instagramie pojawiły się obraźliwe komentarze, do których dodawano emotikonę symbolizującą małpę. Miało to stanowić odniesienie do koloru skóry obu zawodników.

Sterling i Walker obrażani nie po raz pierwszy

To już kolejny raz w ostatnim czasie, gdy obaj zawodnicy spotkali się z podobnym atakiem w mediach społecznościowych. Wcześnie tego typu komentarze wystąpiły po finale Pucharu Ligi Angielskiej, w którym Manchester City pokonał Tottenham 1-0. Do siatki przeciwnika trafił wóczas Aymeric Laporte.



Sterling otrzymywał ponadto rasistowskie wiadomości po drugim półfinale LM, w którym "The Citizens" mierzyli się z PSG. Niedługo wcześniej zakończył się weekendowy bojkot social mediów prowadzony przez portale, kluby i zawodników. Miał to być protest przeciwko narastającej zdaniem organizatorów skali rasistowskich obelg pojawiających się w internecie.



Porażka City w finale

Manchester City przegrał finał Ligi Mistrzów z Chelsea, która zdobyła w ten sposób swoje drugie trofeum w tych rozgrywkach. Bramkę na wagę zwycięstwa strzelił w 42. minucie Kai Havertz.

