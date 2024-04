"Przedwczesny finał" Ligi Mistrzów. Niebywałe, co osiągnęli ci giganci

Po pierwsze rozpędzony londyński Arsenal podejmie u siebie Bayern Monachium - klub podrażniony przez ostatnie wpadki, który postara się zrobić wszystko, by mimo wielu przeciwności zakończyć sezony z przynajmniej jednym trofeum na koncie. Po drugie zaś na Bernabeu Real Madryt zagra z Manchesterem City i... to starcie naprawdę zasługuje na to, by przyjrzeć mu się szczególnie blisko.

