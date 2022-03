Letnie wzmocnienia zespołu z Paryża zelektryzowały Europę. Bez kwoty odstępnego PSG zatrudniło Leo Messiego, Gianluigiego Donnarummę, Georginio Wijnalduma i Sergio Ramosa. Razem z Neymarem, Kylianem Mbappe, Angelem di Marią, Marco Verrattim, Marquinhosem stworzyli największy gwiazdozbiór w klubowej piłce. Czysta teoria? W praktyce wygląda to znacznie bardziej prozaicznie.

Liga Mistrzów. Real - PSG. Co się dzieje z Leo Messim?

Największy wzlot Messiego jako piłkarza PSG zdarzył się poza boiskiem. 29 listopada 2021 roku podświetlono dla Argentyńczyka Wieżę Eiffla, gdy po raz siódmy w karierze odbierał Złotą Piłkę. Zapracował na nią z drużyną narodową na Copa America. Jego gra na Parc des Princes to pasmo rozczarowań. W 17 spotkaniach Ligue 1 zdobył zaledwie 2 gole, bardzo daleko od średnich z Barcelony. Pocieszeniem jest pięć bramek w Lidze Mistrzów, w pierwszym starciu z Realem powinna być szósta, ale Messi nie wykorzystał karnego.

Trener Mauricio Pochettino tłumaczy, że rola Argentyńczyka w PSG jest inna niż w Barcelonie. To raczej rozgrywający niż egzekutor. Gole zdobywa Mbappe. Wszystko będzie dobrze, o ile klub z Paryża podbije w tym sezonie Champions League.

Nikt nie podważa zatrudnienia Donnarummy, bo to MVP Euro 2020. Tyle, że transfer Włocha wprowadził ostrą rywalizację między nim i Keylorem Navasem, który trzy razy wygrywał Ligę Mistrzów z Realem i wciąż gra na wysokim poziomie. Stają między słupki na zmianę, co frustruje obydwu. W Paryżu przeciw Królewskim grał Włoch.

Ze względu na nieustanne kłopoty ze zdrowiem Ramos nie przydał się dotąd PSG w ogóle. Wijnaldum gra przeciętnie, mecz z Realem w Paryżu przesiedział na ławce. Najlepszym z letnich transferów paryskiego klubu jest Achraf Hakimi wykupiony z Interu za 66,5 mln euro. Marokański prawy obrońca, który kiedyś nie przebił się w Realu, jest dla Pochettino kluczowym graczem. Jak Danilo Pereira kupiony z Porto za 16 mln.

W sobotę grając bez Mbappe PSG przegrało z Nice 0-1, a Neymar nie wytrzymywał nerwowo technicznych popisów rywala. Paryżanie prowadzą jednak w tabeli Ligue 1 z aż 13 pkt przewagi.

Nie po to katarscy właściciele finansują te wszystkie gwiazdy, żeby zadowolił ich tytuł numeru 1 we Francji. Celują w szczyt europejski, toteż porażka w 1/8 finału Ligi Mistrzów byłaby dla nich nie do przyjęcia. Nawet w starciu z najbardziej utytułowanym klubem w dziejach rozgrywek.

Liga Mistrzów. Real - PSG. Czekając na Toniego Kroosa

W Realu odczucia są podobne. Królewscy mogą być niemal pewni odzyskania mistrzostwa Hiszpanii. To jednak tylko plan minimum. Porażka z PSG znaczyłaby tyle, że gigant z Madrytu traci kontakt z europejską czołówką. Tego prezes Florentino Perez nie zaakceptuje. Obydwaj rywale mają zaognione relacje poza boiskiem przez stosunek do projektu Superligi, a także przyszłość Mbappe, który wybiera się latem na Santiago Bernabeu. PSG chce go zatrzymać wszystkimi sposobami. To zaczyna być kwestią honorową katarskich właścicieli.

Pierwszy mecz w Paryżu był dla Realu lekcją pokory. Nie tylko przez porażkę 0-1 po przebłysku geniuszu Mbappe w ostatniej akcji. Królewscy zostali całkowicie zdominowani, nie oddali celnego strzału. Drużyna Pochettino była lepsza pod każdym względem. Kibice Realu przekonali się, że mają słabszy zespół. Upływ czasu łagodził jednak apatię w Madrycie, z dnia na dzień rosło przekonanie, że nie wszystko stracone, a losy prestiżowej rywalizacji można odwrócić.

W rewanżu nie zagrają ukarani za kartki Ferland Mendy, Casemiro i być może także kontuzjowany Toni Kroos. Niemiec ma wyjść na rozgrzewkę i wtedy się przekonamy, czy jest zdolny do gry. To dla Carlo Ancelottiego kluczowy piłkarz. Może go zastąpić Eduardo Camavinga, ale młody Francuz nie ma doświadczenia w meczach o taką stawkę.

Na Santiago Bernabeu Real spróbuje grać wysokim pressingiem. Żąda tego 88 proc. kibiców głosujących w internetowej ankiecie dziennika "Marca". Królewscy boją się co prawda, że Mbappe dostanie wtedy za dużo miejsca. Z nadzieją przyjęli informacje o urazie Francuza podczas treningu. Nikt nie bierze na serio, że zmusi go to do opuszczenia najważniejszego meczu w sezonie dla PSG.

Gra w ćwierćfinale Ligi Mistrzów to plan minimum dla obu dzisiejszych rywali. Jeden z nich tego planu nie zdoła wykonać. Kac po porażce będzie ogromny - czy to w Madrycie, czy w Paryżu.

Dariusz Wołowski

Liga Mistrzów. Real - PSG. Gdzie oglądać transmisję?

Gdzie oglądać hit Ligi Mistrzów? Mecz Real - PSG, transmisja tv w Polsacie Sport Premium 1, transmisja online na Polsat Box Go. Z Santiago Bernabeu komentują Bożydar Iwanow i Andrzej Niedzielan.

Relacja "na żywo" z meczu Real - PSG oraz skróty wszystkich meczów Ligi Mistrzów na Sport.Interia.pl.

