Jaremczuk miał pod klubowym trykotem czarny t-shirt z symbolem ukraińskiej armii. Po wpisaniu się na listę strzelców podbiegł w stronę kamery i zaprezentował znak.

Liga Mistrzów. Benfica - Ajax: Roman Jaremczuk manifestuje solidarność z narodem

Następnie Ukrainiec ucałował symbol armii, a obok niego ustawili się koledzy z drużyny. Tym samym napastnik Benfiki dal wyraz swojej solidarności z rodakami.

To zresztą nie pierwszy raz, kiedy Jaremczuk odnosi się publicznie do agresji Putina na Ukrainę. We wtorek piłkarz umieścił w swojej relacji na Instagramie zdjęcie flagi Ukrainy, które opatrzył podpisem "Stand with Ukraine".

Gest, który zawodnik zaprezentował podczas meczu, stał się już internetowym viralem. Filmy i zdjęcia krążą po sieci.

Jakub Żelepień, Interia