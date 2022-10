Problemy w Lidze Mistrzów. Zawiodła technologia

O sprawie poinformował Marco Guidi, dziennikarz La Gazetta dello Sport, zajmujący się Juventusem. - Problemy techniczne na Estadio da Luz. Dziś wieczorem w meczu Benfiki z Juventusem zabraknie goal line technology. Taka sytuacja występowała już w przeszłości - napisał na swoim twitterowym koncie.

UEFA poinformowała, że Benfica bez jej wiedzy przeprowadziła na swoim stadionie prace, które uniemożliwiają korzystanie z technologii pomagającej w ocenieniu czy piłka całym obwodem przekroczyła linię bramkową.

Liga Mistrzów. Mecz Benfica - Juventus bez goal line technology

Sytuacja jest o tyle ważna, że dzisiejszy mecz może zdecydować o dalszym losie obu zespołów w Lidze Mistrzów. Szczególnie dotyczy to Juventusu, który potrzebuje zwycięstwa, by przedłużyć swoje i tak już bardzo małe nadzieje na awans. W tym momencie Stara Dama traci do Benfiki pięć punktów, a dodatkowo zawodnicy Massimiliano Allegriego przegrali pierwszy mecz z Portugalczykami 1:2.

Jakiekolwiek punkty w tym spotkaniu na pewno ustawią Benfikę w bardzo dogodnej sytuacji pod kątem awansu, a mogą go nawet zapewnić, jeśli w drugim meczu tej grupy PSG poradzi sobie na Parc de Princes z Maccabi Hajfa. Mistrz Izraela też w teorii może jeszcze dogonić Benfikę, z którą w ostatniej kolejce zagra na własnym stadionie.

Początek obu meczów grupy H punktualnie o godzinie 21. Transmisje na kanałach Polsat Sport Premium.