Problemy trenera Bayernu przed hitem LM. Przyznał szczerze, co go trapi

Nieprzespane noce Thomasa Tuchela

Tuchel wrócił do pracy po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej zwolnieniem z Chelsea. W Monachium zastąpił Juliana Nagelsmanna i mocno liczy na to, że uda mu się powtórzyć osiągnięcie właśnie z czasu pracy w Londynie, gdzie też przejmował zespół w trakcie rozgrywek i już po kilku miesiącach świętował z nim zdobycie Ligi Mistrzów. Zresztą jego ostatnie zwycięstwo nad Pepem Guardiolą przypadło właśnie na finał LM z 2021 roku . Niemiec przyznaje jednak, że nadchodzący mecz z City wywołuje u niego ogromne emocje.

Najlepszym przygotowaniem się do pracy jest sen, ale czasami jest to ciężkie, jeśli rozmyślasz o pewnych sprawach. Jednego poranka obudziłem się bardzo wcześnie i postanowiłem po prostu udać się do naszego ośrodka treningowego, bo już nie mogłem wrócić do snu. Cały czas myślę tylko o nadchodzącym meczu. W dzień przed nim spróbuje położyć się wcześniej i mam nadzieję, że tym razem uda mi się przespać noc

W 10 ostatnich starciach bezpośrednich między Tuchelem i Guardiolą szkoleniowiec Bayernu wychodził z nich zwycięsko tylko trzykrotnie. Tamte mecze uznaje jednak za przeszłość i nie ma zamiaru do nich wracać przy okazji przygotowań do wtorkowego spotkania. - Nie sądzę, żebym mógł się wiele nauczyć z innych meczów, które rozegrałem przeciwko Pepowi. To, co on robi, jest wyjątkowe. Spróbujemy znaleźć rozwiązania, ale potrzebujemy idealnego występu, aby stworzyć problemy dla City - wytłumaczył.