Poznaliśmy pary Ligi Mistrzów. Duże szczęście Barcelony i Lewandowskiego

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Za nami mecze fazy play-off Ligi Mistrzów. Tym samym znamy wszystkie 16 zespołów, które powalczą o końcowy triumf w tych rozgrywkach. W piątkowe południe w szwajcarskim Nyonie odbyło się losowanie, podczas którego poznaliśmy drogę zespołów aż do wielkiego finału rozgrywek, który zaplanowano na 30 maja 2026. Nie zabraknie hitów.

Puchar Ligi Mistrzów UEFA na pierwszym planie, po bokach okrągłe portrety dwóch piłkarzy w barwach klubowych na tle stadionu i logotypu Champions League.
Losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów. Nicola Zalewski i Robert Lewandowski poznali rywaliIMAGO/NEWSPIX.PL / SIPAUSA/NEWSPIX.PL / ZUMA/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Za nami mecze 1/16 finału Ligi Mistrzów, w której rywalizowały zespoły z miejsc 9-24 po fazie ligowej tych rozgrywek. Na tym etapie nie obyło się bez niespodzianek, bowiem z rozgrywkami nieoczekiwanie pożegnali się włoscy giganci: Inter Mediolan i Juventus Turyn. Mediolańczycy odpadli z Bodo/Glimt, a Turyńczycy musieli uznać wyższość Galatasaray Stambuł.

Tym samym na placu boju zostało już tylko trzech reprezentantów Polski, którzy mogą marzyć o końcowym triumfie. Są to Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny w Barcelonie Nicola Zalewski w Atalancie.

Dramat piłkarza Realu. Cisza na stadionie, a potem nocny komunikat ze szpitala

Losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów. Drabinka

Pewnych gry w 1/8 finału Ligi Mistrzów było czołowych osiem zespołów po fazie ligowej, a więc: Arsenal, Bayern Monachium, Liverpool, Tottenham, FC Barcelona, Chelsea, Sporting CP i Manchester City. We wtorkowy i środowy wieczór dołączyły do nich: Atalanta, Bayer Leverkusen, Atletico Madryt, Galatasaray, PSG, Newcastle, Bodo/Glimt i Real Madryt.

Tak prezentowała się potencjalna drabinka Ligi Mistrzów tuż przed losowaniem, które odbyło się w samo południe w siedzibie UEFA (w nawiasie miejsce po fazie ligowej rozgrywek):

  • Arsenal (1) / Bayern (2) - Atalanta (15) / Bayer Leverkusen (16)
  • Liverpool (3) / Tottenham (4) - Atletico Madryt (14) / Galatasaray (20)
  • Barcelona (5) / Chelsea (6) - PSG (11) / Newcastle (12)
  • Sporting CP (7) / Manchester City (8) - Bodo/Glimt (23) / Real Madryt (9)

Znamy pary 1/8 finału Ligi Mistrzów

  • Manchester City - Real Madryt
  • Sporting CP - Bodo/Glimt
  • Chelsea - PSG
  • FC Barcelona - Newcastle
  • Liverpool - Galatasaray
  • Tottenham - Atletico Madryt
  • Bayern - Atalanta
  • Arsenal - Bayer Leverkusen

Mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów zaplanowano na 10-11 i 17-18 marca.

Hitem wydaje się być starcie Manchesteru City i Realu Madryt. Jest to piąty raz w ostatnich sześciu latach, kiedy obie ekipy spotykają się w Lidze Mistrzów. Przed Barceloną z kolei starcie z Newcastle United, a więc z rywalem, z którym mierzyli się na inaugurację tegorocznego sezonu Ligi Mistrzów. Wówczas "Duma Katalonii" wygrała na wyjeździe 2:1 po dwóch golach Markusa Rashforda. Z kolei Nicolę Zalewskiego czeka dwumecz z Bayernem Monachium.

Losowanie Ligi Mistrzów. Znamy drabinkę

Podczas piątkowego losowania poznaliśmy także drabinkę Ligi Mistrzów aż do wielkiego finału. Tak prezentują się pary ćwierćfinałowe:

  • Chelsea / PSG - Liverpool / Galatasaray
  • Manchester City / Real Madryt - Bayern / Atalanta
  • FC Barcelona / Newcastle - Tottenham / Atletico Madryt
  • Sporting CP / Bodo/Glimt - Arsenal / Bayer Leverkusen

Drabinka Ligi Mistrzów. Tak prezentują się potencjalne półfinały

  • Chelsea / PSG / Liverpool / Galatasaray - Manchester City / Real Madryt / Bayern / Atalanta
  • FC Barcelona / Newcastle / Tottenham / Atletico Madryt - Sporting CP / Bodo/Glimt / Arsenal / Bayer Leverkusen

Ćwierćfinały LM odbędą się 7-8 i 14-15 kwietnia. Półfinały zaplanowano na 28-29 kwietnia i 5-6 maja. Natomiast wielki finał odbędzie się 30 maja na Puskas Arena w Budapeszcie.

Zobacz również:

Puchary Ligi Europy, Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji
Liga Mistrzów

O której losowanie Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA]

Aleksy Kiełbasa
Aleksy Kiełbasa
Piłkarz w niebiesko-czarnej koszulce wykonuje gesty w trakcie meczu piłkarskiego, stojąc na murawie przed grupą kibiców. W tle widoczne są reklamy Heineken i PlayStation.
Nicola Zalewski i jego Atalanta wyeliminowali w 1/16 finału LM Borussię DortmundAlessio Morgese/DPPI/IPA Sport 2 / ipa-agency.netNewspix.pl
Piłkarz w koszulce FC Barcelony celebruje zdobycie bramki na tle wypełnionego kibicami stadionu, obok niego widać innych zawodników drużyny.
Robert Lewandowski i jego Barcelona poznali drogę po Puchar EuropyJavier BorregoNewspix.pl
Bramkarz w zielonym stroju z logo klubu FC Barcelona oraz sponsora Spotify stoi obok słupka bramki na tle rozmytej publiczności stadionu, trzymając rękawice bramkarskie.
Wojciech SzczęsnyDAISUKE NakashimaEast News
KRC Genk - Dinamo Zagrzeb. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja