Poznaliśmy pary Ligi Mistrzów. Duże szczęście Barcelony i Lewandowskiego

Za nami mecze 1/16 finału Ligi Mistrzów, w której rywalizowały zespoły z miejsc 9-24 po fazie ligowej tych rozgrywek. Na tym etapie nie obyło się bez niespodzianek, bowiem z rozgrywkami nieoczekiwanie pożegnali się włoscy giganci: Inter Mediolan i Juventus Turyn. Mediolańczycy odpadli z Bodo/Glimt, a Turyńczycy musieli uznać wyższość Galatasaray Stambuł.

Tym samym na placu boju zostało już tylko trzech reprezentantów Polski, którzy mogą marzyć o końcowym triumfie. Są to Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny w Barcelonie Nicola Zalewski w Atalancie.

Losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów. Drabinka

Pewnych gry w 1/8 finału Ligi Mistrzów było czołowych osiem zespołów po fazie ligowej, a więc: Arsenal, Bayern Monachium, Liverpool, Tottenham, FC Barcelona, Chelsea, Sporting CP i Manchester City. We wtorkowy i środowy wieczór dołączyły do nich: Atalanta, Bayer Leverkusen, Atletico Madryt, Galatasaray, PSG, Newcastle, Bodo/Glimt i Real Madryt.

Tak prezentowała się potencjalna drabinka Ligi Mistrzów tuż przed losowaniem, które odbyło się w samo południe w siedzibie UEFA (w nawiasie miejsce po fazie ligowej rozgrywek):

Arsenal (1) / Bayern (2) - Atalanta (15) / Bayer Leverkusen (16)

Liverpool (3) / Tottenham (4) - Atletico Madryt (14) / Galatasaray (20)

Barcelona (5) / Chelsea (6) - PSG (11) / Newcastle (12)

Sporting CP (7) / Manchester City (8) - Bodo/Glimt (23) / Real Madryt (9)

Znamy pary 1/8 finału Ligi Mistrzów

Manchester City - Real Madryt

Sporting CP - Bodo/Glimt

Chelsea - PSG

FC Barcelona - Newcastle

Liverpool - Galatasaray

Tottenham - Atletico Madryt

Bayern - Atalanta

Arsenal - Bayer Leverkusen

Mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów zaplanowano na 10-11 i 17-18 marca.

Hitem wydaje się być starcie Manchesteru City i Realu Madryt. Jest to piąty raz w ostatnich sześciu latach, kiedy obie ekipy spotykają się w Lidze Mistrzów. Przed Barceloną z kolei starcie z Newcastle United, a więc z rywalem, z którym mierzyli się na inaugurację tegorocznego sezonu Ligi Mistrzów. Wówczas "Duma Katalonii" wygrała na wyjeździe 2:1 po dwóch golach Markusa Rashforda. Z kolei Nicolę Zalewskiego czeka dwumecz z Bayernem Monachium.

Losowanie Ligi Mistrzów. Znamy drabinkę

Podczas piątkowego losowania poznaliśmy także drabinkę Ligi Mistrzów aż do wielkiego finału. Tak prezentują się pary ćwierćfinałowe:

Chelsea / PSG - Liverpool / Galatasaray

Manchester City / Real Madryt - Bayern / Atalanta

FC Barcelona / Newcastle - Tottenham / Atletico Madryt

Sporting CP / Bodo/Glimt - Arsenal / Bayer Leverkusen

Drabinka Ligi Mistrzów. Tak prezentują się potencjalne półfinały

Chelsea / PSG / Liverpool / Galatasaray - Manchester City / Real Madryt / Bayern / Atalanta

FC Barcelona / Newcastle / Tottenham / Atletico Madryt - Sporting CP / Bodo/Glimt / Arsenal / Bayer Leverkusen

Ćwierćfinały LM odbędą się 7-8 i 14-15 kwietnia. Półfinały zaplanowano na 28-29 kwietnia i 5-6 maja. Natomiast wielki finał odbędzie się 30 maja na Puskas Arena w Budapeszcie.

Nicola Zalewski i jego Atalanta wyeliminowali w 1/16 finału LM Borussię Dortmund Alessio Morgese/DPPI/IPA Sport 2 / ipa-agency.net Newspix.pl

Robert Lewandowski i jego Barcelona poznali drogę po Puchar Europy Javier Borrego Newspix.pl

Wojciech Szczęsny DAISUKE Nakashima East News

