Poznaliśmy pary Ligi Mistrzów. Duże szczęście Barcelony i Lewandowskiego
Za nami mecze fazy play-off Ligi Mistrzów. Tym samym znamy wszystkie 16 zespołów, które powalczą o końcowy triumf w tych rozgrywkach. W piątkowe południe w szwajcarskim Nyonie odbyło się losowanie, podczas którego poznaliśmy drogę zespołów aż do wielkiego finału rozgrywek, który zaplanowano na 30 maja 2026. Nie zabraknie hitów.
Za nami mecze 1/16 finału Ligi Mistrzów, w której rywalizowały zespoły z miejsc 9-24 po fazie ligowej tych rozgrywek. Na tym etapie nie obyło się bez niespodzianek, bowiem z rozgrywkami nieoczekiwanie pożegnali się włoscy giganci: Inter Mediolan i Juventus Turyn. Mediolańczycy odpadli z Bodo/Glimt, a Turyńczycy musieli uznać wyższość Galatasaray Stambuł.
Tym samym na placu boju zostało już tylko trzech reprezentantów Polski, którzy mogą marzyć o końcowym triumfie. Są to Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny w Barcelonie Nicola Zalewski w Atalancie.
Losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów. Drabinka
Pewnych gry w 1/8 finału Ligi Mistrzów było czołowych osiem zespołów po fazie ligowej, a więc: Arsenal, Bayern Monachium, Liverpool, Tottenham, FC Barcelona, Chelsea, Sporting CP i Manchester City. We wtorkowy i środowy wieczór dołączyły do nich: Atalanta, Bayer Leverkusen, Atletico Madryt, Galatasaray, PSG, Newcastle, Bodo/Glimt i Real Madryt.
Tak prezentowała się potencjalna drabinka Ligi Mistrzów tuż przed losowaniem, które odbyło się w samo południe w siedzibie UEFA (w nawiasie miejsce po fazie ligowej rozgrywek):
- Arsenal (1) / Bayern (2) - Atalanta (15) / Bayer Leverkusen (16)
- Liverpool (3) / Tottenham (4) - Atletico Madryt (14) / Galatasaray (20)
- Barcelona (5) / Chelsea (6) - PSG (11) / Newcastle (12)
- Sporting CP (7) / Manchester City (8) - Bodo/Glimt (23) / Real Madryt (9)
Znamy pary 1/8 finału Ligi Mistrzów
- Manchester City - Real Madryt
- Sporting CP - Bodo/Glimt
- Chelsea - PSG
- FC Barcelona - Newcastle
- Liverpool - Galatasaray
- Tottenham - Atletico Madryt
- Bayern - Atalanta
- Arsenal - Bayer Leverkusen
Mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów zaplanowano na 10-11 i 17-18 marca.
Hitem wydaje się być starcie Manchesteru City i Realu Madryt. Jest to piąty raz w ostatnich sześciu latach, kiedy obie ekipy spotykają się w Lidze Mistrzów. Przed Barceloną z kolei starcie z Newcastle United, a więc z rywalem, z którym mierzyli się na inaugurację tegorocznego sezonu Ligi Mistrzów. Wówczas "Duma Katalonii" wygrała na wyjeździe 2:1 po dwóch golach Markusa Rashforda. Z kolei Nicolę Zalewskiego czeka dwumecz z Bayernem Monachium.
Losowanie Ligi Mistrzów. Znamy drabinkę
Podczas piątkowego losowania poznaliśmy także drabinkę Ligi Mistrzów aż do wielkiego finału. Tak prezentują się pary ćwierćfinałowe:
- Chelsea / PSG - Liverpool / Galatasaray
- Manchester City / Real Madryt - Bayern / Atalanta
- FC Barcelona / Newcastle - Tottenham / Atletico Madryt
- Sporting CP / Bodo/Glimt - Arsenal / Bayer Leverkusen
Drabinka Ligi Mistrzów. Tak prezentują się potencjalne półfinały
- Chelsea / PSG / Liverpool / Galatasaray - Manchester City / Real Madryt / Bayern / Atalanta
- FC Barcelona / Newcastle / Tottenham / Atletico Madryt - Sporting CP / Bodo/Glimt / Arsenal / Bayer Leverkusen
Ćwierćfinały LM odbędą się 7-8 i 14-15 kwietnia. Półfinały zaplanowano na 28-29 kwietnia i 5-6 maja. Natomiast wielki finał odbędzie się 30 maja na Puskas Arena w Budapeszcie.