"Pożegnanie z hukiem" Grabary? Już o tym mówią, bramkarz miał dość po hicie

Kamil Grabara ściągnięty szybciej przez Wolfsburg? Zdecydowana reakcja po hicie w Lidze Mistrzów

"Jeśli to jego ostatni mecz w tej koszulce, to kończy on z hukiem" - opisuje "Tipsbladet", który cytuje też słowa dyrektora sportowego FCK, Petera Christiansena, który również nie ukrywa, że "piłka jest po stronie Wolfsburga ".

Sam zainteresowany, jak to już bywało wcześniej, ostrożnie podchodzi do publicznych rozważań na temat swojej dalszej kariery. Grabara nie ukrywa też, że ciągłe zaczepki dziennikarzy o w sprawie transferu budzą u niego pewną irytację.

Kamil Grabara dalej w Kopenhadze... czy już w Wolfsburgu? Kluczowe tygodnie

Tak czy inaczej, Kamil Grabara niebawem doświadczy przenosin do zupełnie nowej dla siebie ligi. Wolfsburg to obecnie ekipa ze środka tabeli niemieckiej ekstraklasy, ale bez wątpienia "Wilki" mają ambicje, by powrócić do europejskich pucharów - w poprzedniej kampanii były one od tego o krok, ale ostatecznie minimalnie wyprzedził je Eintracht Frankfurt, który przedarł się do Ligi Konferencji.