Pozamiatane. Koncert Bayernu we Włoszech. 6:1 i rozpacz, Calcio upokorzone

Kacper Dąderewicz

Trudno silić się na budowanie jakiegokolwiek napięcia przed rewanżem w Monachium. Bayern w Bergamo całkowicie zdemolował i upokorzył Atalantę. W pierwszym meczu rywalizacji mającej wyłonić ćwierćfinalistę Ligi Mistrzów padło aż siedem goli. Wszystkie poza jednym zostały strzelone przez "Die Roten". Tym samym jakiekolwiek emocje w tym dwumeczu zostały zgaszone już w pierwszym starciu. Bayern udowodnił tym występem, że jest mocnym kandydatem do wygrania Ligi Mistrzów w sezonie 2025/26.

Michael Olise. Młoda gwiazda Bayernu Monachium. Przed nim wspaniała kariera w Europie
Michael Olise, gwiazda Bayernu MonachiumMARCO BERTORELLOAFP

Bayern Monachium wyszedł na murawę stadionu w Bergamo z jednym celem: bezlitośnie rozstrzelać Atalantę i rozstrzygnąć wszystko już w pierwszym meczu.

Gola na 1:0 w 12. minucie zdobył Stanisić, który uwolnił się od krycia w polu karnym i zaatakował piłkę posłaną płasko w okolice pola bramkowego. Po tym ciosie Atalanta Bergamo nie zdążyła się jeszcze otrzepać, a już nadszedł drugi.

W 22. minucie było już 2:0. Michael Olise znowu udowodnił, że Bayern podjął doskonałą decyzję, sprowadzając go z Crystal Palace. Był to znakomity strzał lewą nogą zza pola karnego. Piłka dokręciła się tuż przy dalszym słupku.

W 25. minucie było już "po kompocie". Padł bowiem gol na 3:0. Tym razem Michael Olise zaliczył asystę, a na listę strzelców wpisał się Serge Gnabry. Więcej bramek przed przerwą już nie padło. Trudno było oczekiwać, że po zmianie stron gospodarze odwrócą losy spotkania.

Koszmar legendy. Piekielne starcie i wielka niespodzianka w Lidze Mistrzów

Definitywny koniec emocji już po pierwszym meczu. Bayern upokorzył Atalantę w Bergamo

Po przerwie Atalanta nie zaczęła odrabiać strat. Wręcz przeciwnie. W 52. minucie gola na 4:0 zdobył Nicolas Jackson. To był jednak dopiero początek bezlitosnej egzekucji na Atalancie.

W 64. minucie najlepszy piłkarz Bayernu Monachium pod nieobecność Harry'ego Kane'a, czyli Michael Olise, zdobył swojego drugiego gola dla "Die Roten". W tym momencie było już 5:0. Koncert gości w Bergamo trwał jednak dalej.

Zaledwie trzy minuty później gola zdobył zawodnik, który niedawno wrócił do gry w piłkę po bardzo poważnej kontuzji (doznał jej podczas Klubowych Mistrzostw Świata tuż przed sezonem).

Jamal Musiala, bo o nim mowa, wykorzystał dobre, silne dośrodkowanie w pole karne. Miał to szczęście, że piłka została wycelowana idealnie w miejsce, w którym się znalazł. I wbił futbolówkę z małej odległości. Było już 6:0 dla Bayernu. W trzeciej doliczonej minucie do drugiej połowy Atalanta zdobyła jeszcze bramkę, ale trudno nazwać ją "honorową".

Mecz zakończył się wynikiem 6:1. Tym samym upokorzona została nie tylko Atalanta, ale całe Calcio. Drużyna z Bergamo jest bowiem ostatnim reprezentantem włoskiej piłki w Lidze Mistrzów. Delikatnie mówiąc - nie uratowała honoru Serie A w pierwszym starciu z Bayernem Monachium.

W końcówce meczu "wykartkowali się" Michael Olise i Joshua Kimmich. Oznacza to, że nie będą mogli zagrać w rewanżu. Nie ma to już jednak większego znaczenia.

Liga Mistrzów
1/8 finału
10.03.2026
21:00
Zakończony
Mario Pasalic
90+-3'
Josip Stanisić
12'
Michael Olise
22' , 64'
Serge Gnabry
25'
Nicolas Jackson
52'
Jamal Musiala
67'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Atalanta
Bayern Monachium
Rezerwowi

Statystyki meczu

Atalanta
1 - 6
Bayern Monachium
Posiadanie piłki
31%
69%
Strzały
11
25
Strzały celne
3
13
Strzały niecelne
4
8
Strzały zablokowane
4
4
Ataki
63
109
