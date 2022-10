Pożałowania godne zachowanie fanów Barcelony. Kibica Bayernu opluto i okradziono

Do przykrych scen doszło na trybunach Camp Nou podczas środowego meczu Ligi Mistrzów Barcelony z Bayernem.

Hiszpańskie media: Koszmarne zachowanie fanów FC Barcelony na Camp Nou

Jeden z fanów niemieckiej ekipy pojawił się na sektorze zagorzałych fanów Blaugrany. Steward chciał go wyprowadzić. Portal tygodnika "As" opublikował filmik, na którym widać, jak mężczyzna jest lżony przez fanów Barcelony ze wszystkich stron. Co gorsza, jeden z nich kradnie czapkę wyprowadzanemu kibicowi.

To nie wszystko. Mężczyzna został też wyraźnie opluty przez kibica wygrażającego mu z górnego rzędu.

W środowy wieczór FC Barcelona Roberta Lewandowskiego poniosła bolesną porażkę z monachijskim klubem 0-3. Tego wieczoru katalończycy pożegnali się też ze złudzeniami i wiedzą już, że nie awansują z grupy w Lidze Mistrzów.

