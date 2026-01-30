Powtórka wielkiego hitu już w 1/16 finału LM. Polacy poznali swoich rywali
28 oraz 29 stycznia kibice piłki nożnej nie mieli powodów do narzekania. W tych dniach odbywały się bowiem ostatnie kolejki faz ligowych Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy. Tym samym poznaliśmy pełny zestaw drużyn, które powalczą o najważniejsze europejskie trofea. 30 stycznia odbyło się natomiast losowanie pierwszej rundy faz play-off pucharów. Polacy, którzy wciąż pozostali w walce o najważniejsze trofea, poznali tego dnia sowich rywali. Oprócz tego, dowiedzieliśmy się również, że czeka na nas powtórka wielkiego hitu LM.
Liga Mistrzów oraz Liga Europy to dwa kluczowe piłkarskie trofea Starego Kontynentu. Wstawienie ich do swojej gabloty jest największym marzeniem każdej europejskiej drużyny.
Aby zminimalizować szanse ustawiania wyników, w ostatniej kolejce faz zasadniczych LM oraz LE mecze rozgrywane są w tym samym czasie. Dzięki temu 28 oraz 29 stycznia kibice mogli być świadkami aż 36 światowej klasy pojedynków, które ostatecznie wyłoniły wszystkich uczestników faz pucharowych wspomnianych turniejów.
Znamy pary 1/16 finałów LM. Polacy wiedzą, z kim zmierzą się w wyścigu po upragniony puchar
30 stycznia o godzinie 12:00 odbyło się oficjalne losowanie par 1/16 finału LM. Dla polski kibiców była to ważna ceremonia, bowiem w "barażach" o awans do 1/8 finału zameldowało się kilka drużyn, w których kluczowy element składu stanowią reprezentanci kraju nad Wisłą. Mowa o Piotrze Zielińskim (Inter Mediolan), Nicoli Zalewskim (Atalanta Bergamo) oraz Mateuszu Kochalskim (Qarabag FK).
W tegorocznym losowaniu par 1/16 finału Ligi Mistrzów uczestniczył legendarny piłkarz Arsenalu Robert Pires. To w jego rękach znalazł się los ekip, które swoje zmagania zakończył poza czołową ósemką fazy zasadniczej LM.
Kilka minut później wszystko było już jasne. W ramach 1/16 finału LM czeka na nas kilka hitowych starć. Najgłośniejszym z nich będzie swoista "powtórka z rozrywki", bowiem Real Madryt znów stanie do rywalizacji z Benfiką Lizbona. Po niedawnym starciu tych ekip można założyć, że ich kolejne spotkanie dostarczy kibicom jeszcze więcej emocji. "Królewscy" mają bowiem porachunki do wyrównania, natomiast ich rywale będą chcieli udowodnić, że poprzedni rezultat nie był jedynie dziełem przypadku.
Polacy również nie mają wielu powodów do narzekania. Zieliński i jego Inter podejmować będą FK Bodo/Glimt. Na Zalewskiego i Atalantę Bergamo czekać natomiast cięższe starcie z Borussią Dortmund. Z kolei Kochalski będzie zmuszony bronić dostępu do bramki przed napastnikami angielskiego Newcastle United.
Pary 1/16 finału Ligi Mistrzów:
- FK Bodo/Glimt - Inter Mediolan
- AS Monaco - Paris Saint-Germain
- Qarabag FK - Newcastle United
- Galatasaray - Juventus
- Club Brugge - Atletico Madryt
- Borussia Dortmund - Atalanta
- Olympiakos SFP - Bayer 04 Leverkusen
- Benfica Lizbona - Real Madryt
Zespoły, które awansowały do 1/8 poznają swoich przeciwników 27 lutego.