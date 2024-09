Powróciła Liga Mistrzów! Śledź na żywo wyniki wszystkich środowych meczów

17 września Liga Mistrzów UEFA, ku uciesze licznych kibiców, w końcu powróciła - i to w nowej odsłonie, bowiem zamiast dotychczasowej fazy grupowej zakwalifikowane zespoły, których łącznie jest aż 36, rozgrywają swoje mecze w ramach fazy ligowej, która wyłoni potem jedną, wspólną tabelę końcową wszystkich uczestników na tym etapie zmagań. Już we wtorek nie brakowała sporych emocji i widowiskowych zagrań, a tymczasem środa przyniosła kolejne interesujące potyczki - zapraszamy do śledzenia ich wyników w Interii Sport.