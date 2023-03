Liga Mistrzów. Chelsea eliminuje Borussię Dortmund po kontrowersji związanej z powtórzeniem rzutu karnego

Wynik rewanżowego starcia Chelsea z Borussią Dortmund rozstrzygnął się w dwóch aktach - tuż przed przerwą i niedługo po zmianie stron. Przed końcem pierwszej połowy straty z Dortmundu zostały odrobione po mocnym strzale pod poprzeczkę w wykonaniu Raheema Sterlinga , a kilka minut po wznowieniu gry ręką we własnym polu karnym zagrał Marius Wolf i przed szansa na podwyższenie wyniku stanął Kai Havertz. Niemiec w pierwszej próbie trafił tylko w słupek , po chwili jednak otrzymał kolejną szansę , po tym jak prowadzący to spotkanie Danny Makkelie nakazał powtórzenie "jedenastki". Za drugim razem Niemiec już się nie pomylił.

Graham Potter nie widział strzału Kaia Havertza. Emocje nie pozwoliły

Do kontrowersji w tym spotkaniu odniósł się także szkoleniowiec Chelsea, Graham Potter. Anglik mógł wręcz zadziwić swoją szczerością w komentarzu do zamieszania przy karnym Havertza. - Na szczęście mam swojego asystenta, który dużo lepiej zna się na zasadach niż ja i wszystko mi wytłumaczył . Dzięki niemu wiedziałem, że karny będzie powtórzony, bo wbiegli w nasze pole karne - powiedział w rozmowie z BT Sport.

Jeszcze ciekawszy był jednak jego opis już tego udanego strzału z jedenastu metrów. Otóż Potter... w ogóle go nie widział. - Miałem w sobie tyle emocji, że po tym pierwszym karnym nie byłem już w stanie patrzeć. Nie widziałem tego strzału, ale byłem zachwycony, kiedy usłyszałem ryk stadionu . Rzuty karne nie są dla mnie, podziwiam wszystkich, którzy są w stanie do nich podchodzić - dodał z uśmiechem na ustach.

Dla Pottera to zwycięstwo jest wyjątkowo ważne, bo jego zespół w ostatnich tygodniach przeżywał spory kryzys, co już obudziło plotki o nadchodzącym końcu jego pracy w Londynie. Wygląda jednak na to, że powoli udaje mu się ponownie poskładać zespół. W weekend przyszło przełamanie w Premier League, po zwycięstwie z Leeds, a mecz z Borussią pokazał, jak duży potencjał tkwi w zespole "The Blues".