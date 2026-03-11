Potężny wstrząs w Madrycie. Real ma nowego bohatera. Deklasacja w Lidze Mistrzów

Łukasz Żurek

Real Madryt pokonał 3:0 Manchester City w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Bohaterem wieczoru okazał się Federico Valverde, który jeszcze przed przerwą pokonał bramkarza rywali trzykrotnie. Dla kapitana zwycięzców to pierwszy hat-trick w barwach "Los Blancos". Triumf wicemistrzów Hiszpanii mógł okazać się bardziej okazały, ale po zmianie stron Vinicius Junior nie wykorzystał rzutu karnego.

Federico Valverde i trzech piłkarzy Realu Madryt świętują gola na tle kibiców na stadionie w Madrycie.
Federico Valverde (w środku) niemal w pojedynkę zdeklasował giganta z AngliiPIERRE-PHILIPPE MARCOUAFP

Jeśli ktoś chciał snuć prognozy oparte wyłącznie na kursach bukmacherskich, musiał wierzyć, że Real Madryt będzie prosił w tym spotkaniu o niski wymiar kary. Ale taka wizja miała się okazać na wskroś chybiona. Została unicestwiona jeszcze przed przerwą przez jednego zawodnika.

Tyle że przed pierwszym gwizdkiem faktycznie nic podobnego scenariusza nie zapowiadało. "Królewscy" wciąż borykają się z plagą kontuzji i muszą sobie radzić bez najlepszego strzelca La Liga - Kyliana Mbappe. W dodatku wciąż pamiętali grudniową wizytę Manchesteru City, która zakończyła się dla nich porażką 1:2.

Sceny w Paryżu. Wielkie emocje, grad goli. Zadecydowało ostatnie 15 minut

Federico Valverde strzela tylko ostrą amunicją. Hat-trick kapitana po 42 minutach. Euforia na Santiago Bernabeu

Pierwsze 20 minut upłynęło na chaotycznych atakach z obu stron. Nic nie zwiastowało, że bohater wieczoru objawi się jeszcze w pierwszej połowie. Ale wtedy do akcji wkroczył Federico Valverde i pociągnął za cyngiel po raz pierwszy.

W akcji zakończonej golem pierwsze i zarazem ostatnie podanie zaliczył... bramkarz Thibaut Courtois, co oznacza, że od dzisiaj ma na koncie najwięcej asyst w historii LM wśród golkiperów - dokładnie trzy. Po zagraniu Belga piłka trafiła do Valverde, a ten - startując spod linii bocznej - dotknął ją jedynie trzy razy. Tylko po to, by w finalnej fazie natarcia uderzyć do pustej bramki.

To był majstersztyk. Ale 27-letni pomocnik dopiero zaczynał swoje show. Drugi cios wyprowadził w 27. minucie. Wpadł z impetem między defensorów MC, przymierzył precyzyjnie "po długim" rogu i było 2:0!

Krótko przed przerwą ten sam zawodnik zabawił się z rywalami ponownie. Tym razem swobodnie przerzucił piłkę nad głową zdezorientowanego Marca Guehi i uderzył wolejem nie do obrony. To był nokaut.

Dla Valverde, grającego z kapitańską opaską na ramieniu, to zarazem pierwszy hat-trick w barwach "Los Blancos".

    Po zmianie stron "Obywatele" nie byli w stanie podnieść się do pionu. Przed upływem godziny mogli stracić czwartą bramkę, gdy w polu karnym faulowany przez Gianluigiego Donnarummę był Vinicius Junior. Do "jedenastki" podszedł sam poszkodowany, ale z naskoku uderzył fatalnie i włoski golkiper zdołał się zrehabilitować.

    Goście mieli szansę na honorowe trafienie kwadrans przed końcowym gwizdkiem. W podwórkowy sposób panowanie nad piłką stracił wówczas Thiago Pitarch. Sytuacyjny strzał z bliskiej odległości oddał Nico O'Reilly, jednak w sobie tylko znany sposób futbolówkę zatrzymał nogą Courtois.

    Rewanż 17 marca w Anglii. Ekipa Josepa Guardioli stoi przed arcytrudnym zadaniem. Real jedną nogą jest już ćwierćfinale Champions League. Znajdzie się tam, jeśli tylko na City of Manchester Stadium uniknie katastrofy sezonu.

      Liga Mistrzów
      1/8 finału
      11.03.2026
      21:00
      Zakończony
      Federico Valverde
      20' , 27' , 42'
      Real Madryt
      Manchester City
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      Real Madryt
      3 - 0
      Manchester City
      Posiadanie piłki
      42%
      58%
      Strzały
      12
      8
      Strzały celne
      7
      4
      Strzały niecelne
      2
      2
      Strzały zablokowane
      3
      2
      Ataki
      60
      104
      Piłkarz w białej koszulce drużyny Real Madryt z opaską kapitańską na ramieniu, zaciśniętymi pięściami i wyrażający silne emocje radości, otoczony rozmazanym tłumem na stadionie.
      Federico ValverdeJUANJO MARTINPAP
      Piłkarz w białym stroju z piłką przy nodze próbuje minąć bramkarza leżącego na murawie w różowym komplecie podczas meczu piłki nożnej na stadionie pełnym kibiców.
      Gianluigi Donnarumma fauluje Viniciusa Juniora, ale za chwilę obroni wykonywany przez Brazylijczyka rzut karny KIKO HUESCAPAP
      Łysy mężczyzna z brodą w ciemnej kurtce siedzi na czarnym fotelu, opiera brodę na dłoni i wygląda zamyślony.
      Josep Guardiola, trener pokonanych JUANJO MARTINPAP
      Real Madryt trenuje przed pierwszym meczem 16. edycji Ligi Mistrzów z Manchesterem City© 2026 Associated Press - zdjęcia

