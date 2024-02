Potężny cios w Piotra Zielińskiego. „To nie pierwszy wybryk prezesa”

Piotr Zieliński znalazł się na zakręcie kariery. Od pewnego czasu mówiło się, że zawodnik zmieni klub, ale w Napoli liczyli, że może uda się zatrzymać niespełna 30-letniego pomocnika. Strony jednak nie doszły do porozumienia i jest już pewne, że z końcem czerwca Zieliński opuści Neapol.

W tej sytuacji władze Napoli zdecydowały, że zawodnik zostanie odsunięty na boczny tor. O ile w Serie A jeszcze zdarza mu się pojawić na boisku, to na występy w Lidze Mistrzów nie ma już szans. Powód? Polak nie został zgłoszony do europejskich pucharów.

- Szczerze? Nie jest tym specjalnie zdziwiony, bo to nie pierwszy taki wybryk prezesa Napoli. Podobnie przecież postąpił z Arkiem Milikiem... Aurelio De Laurentiis to twardy facet, przynajmniej takie jest jego wizerunek. Piłkarz ma przechlapane, jeśli co jest nie po myśli prezesa. Rozmawiałem o tej sytuacji z tatą Piotrka, ale on mówi, że nie chce się wtrącać w jego decyzje - podkreśla Jan Dulanowski.

To właśnie za jego prezesury Piotr Zieliński stawiał pierwsze piłkarskie kroki w Orle Ząbkowice Śląskie, a także zadebiutował w dorosłej piłce. To także Dulanowski podpisywał umowę sprzedaży zawodnika do Zagłębia Lubin, gdzie zaczęła się jego przygoda z poważnym futbolem.

Teraz nie da się ukryć, że Piotrek znalazł się w lekkim dołku. Fajnie, że ostatnio został wybrany polskim piłkarzem roku, ale brak gry może mieć na niego wpływ. Podobno ćwiczy z indywidualnym trenerem, ale to zawsze co innego niż mecz ~ nie ma wątpliwości Dulanowski.

Dzisiejszy wieczór może być dla Zielińskiego szczególnie bolesny, bo spotkanie Napoli - FC Barcelona będzie musiał oglądać z trybun. Zaraz po losowaniu hit 1/8 finału Ligi Mistrzów w Polsce zapowiadano jako stracie Zielińskiego z Robertem Lewandowskim, tymczasem pomocnik włoskiej ekipy w nim nie wystąpi.

- Wielka szkoda, bo taki mecz byłby zdecydowanie ciekawszy i bardziej emocjonujący. Żałuję, że doszło do takiej sytuacji, bo może to mieć wpływ także na pozycję Piotrka w reprezentacji. Jeśli awansujemy na Euro, to trudniej będzie mu się do tego turnieju odpowiednio przygotować bez gry w klubie. To jednak doświadczony zawodnik, będzie mu ciężko, ale powinien dać sobie radę - uważa Dulanowski.

Napoli - Barcelona. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Spotkanie mistrzów Włoch z mistrzami Hiszpanii w 1/8 finału Ligi Mistrzów dziś o godz. 21. Transmisja w Polsacie Sport Premium 1, stream online na Polsat Box Go, relacja na Sport.Interia.pl.

Piotr Jawor

Piotr Zieliński Piłkarzem Roku 2023 w plebiscycie tygodnika "Piłka Nożna". WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Piotr Zieliński / AFP

Piotr Zieliński / Beata Zawadzka/East News / East News