Potężne kontrowersje wokół Marciniaka, w Hiszpanii wrze po hicie. "Skandal"

W pierwszym półfinałowym spotkaniu Bayernu Monachium oraz Realu Madryt padł remis 2:2 - a to zapowiadało, że rywalizacja obu tych zespołów powinna trzymać w napięciu do samego końca. Do rewanżu między "Królewskimi" i "Die Roten" doszło ostatecznie 8 maja - i potyczka ta bez wątpienia zostanie zapamiętana na długo.

W pierwszej połowie co prawda zabrakło bramek, ale worek z golami otworzył się za to w drugiej części starcia - wówczas to w 68. minucie rezultat napoczął Alphonso Davies, który niedługo potem... odnotował też "samobója", natomiast bramka ta została później anulowana ze względu na wcześniejszy faul na Kimmichu. Tu jeszcze nie było kontrowersji... Reklama

W 88. i 91. minucie dwa trafienia zaliczył Joselu i to właśnie on przypieczętował awans "Los Blancos" do finału. Problem jednak w tym, że w 13. minucie doliczonego czasu gry do siatki trafił jeszcze Matthijs de Ligt, natomiast wcześniej rozbrzmiał dźwięk gwizdka sędziego Szymona Marciniaka, który wskazał w tej sytuacji spalonego. Powtórki nie były w stanie rozwiać wątpliwości co do słuszności tej decyzji, a zawodnicy Bayernu byli wręcz wściekli na arbitra.

Reklama Liga Mistrzów. Real Madryt - Bayern Monachium. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Niechciana sława Marciniaka. Polak na okładkach hiszpańskich dzienników

Polski rozjemca kolejnego dnia był już na okładkach najważniejszych sportowych dzienników w Hiszpanii. Najbardziej surowa wydaje się ocena wydana przez kataloński "L'Esportiu", który z wiadomych względów bywa dosyć surowy dla "Królewskich".

"Zawsze to samo" - głosi główny tytuł z "jedynki", co należy być może interpretować jako przekonanie redakcji o tym, że sędziowie często "pomagają" Realowi. "Skandal sędziowski na Bernabeu ze spalonym po pospiesznej decyzji liniowego, która zapobiegła wyrównaniu ze strony Bayernu w ostatniej akcji" - dodano. Reklama

W podobnych tonach z kolei wyraziły się inne dzienniki. "Do finału z polemiką"- czytamy w "Sporcie", który wprost pisze o niesprawiedliwie anulowanej bramce. "Epickość i polemika" - głosi okładka "Mundo Deportivo", w który podkreślono, że mamy do czynienia "z wielkim błędem sędziowskim". W obu przypadkach pokazano Marciniaka mierzącego się z, delikatnie mówiąc, niezadowolonymi zawodnikami Bayernu.

Liga Mistrzów. Kiedy finał Borussia - Real?

Co by nie powiedzieć i nie napisać - Real Madryt jest już w finale Ligi Mistrzów, a zmierzy się w nim z Borussią Dortmund, która wcześniej wyeliminowała Paris Saint-Germain. Do starcia obu ekip dojdzie dokładnie 1 czerwca o godz. 21.00 na słynnym Wembley.

Szymon Marciniak / WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP / AFP

Szymon Marciniak / JUAN MABROMATA/AFP / AFP