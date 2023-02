Posada Jürgena Kloppa w Liverpoolu wisi na włosku. Anglicy typują następcę

W Premier League zespół Liverpool FC jest dopiero ósmy ze stratą aż 19 punktów do lidera. Wicemistrzom Anglii grozi to, że w ogóle nie zakwalifikują się do europejskich pucharów. Ratunkiem miała być Liga Mistrzów, ale tutaj gracze z Liverpoolu zawalili mecz u siebie z realem Madryt. Przegrali aż 2-5, chociaż prowadzili szybko 2-0. To jedna z największych klęsk tej drużyny w dziejach europejskich pucharów i największa w Lidze Mistrzów.