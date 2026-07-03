Poruszenie w Górniku Zabrze. Jest transfer gwiazdora. Przed chwilą grał w MŚ

Nathan Ake powoli wkracza w schyłkowy okres kariery. Ma 31 lat. Mimo że jak na defensora to stosunkowo niewiele, piłkarz uznał, że pora zamienić Premier League na mniej wymagającą ligę.

W piątek został zawodnikiem Fenerbahce. Ekipa ze Stambułu zapłaciła za niego Manchesterowi City ok. 7 mln funtów (+ 1,5 mln funtów w bonusach).

Górnik Zabrze zagra z Fenerbahce. Nathan Ake czeka na oficjalny debiut w nowym zespole

Ake spędził na Etihad Stadium sześć lat. W tym czasie rozegrał dla MC 177 spotkań, zdobył 10 bramek i zaliczył trzy asysty. Z "The Citizens" wygrał Ligę Mistrzów i klubowe mistrzostwa świata, świętował cztery tytuły mistrza Anglii i dwa krajowe puchary.

Jego aktualny bilans w kadrze Holandii to 62 wstępy i pięć goli. W nocy z poniedziałku na wtorek "Oranje" pożegnali się z mundialem. Po rzutach karnych ulegli w 1/16 finału reprezentacji Maroka. Ake zaliczył w tym spotkaniu 71 minut.

Pozyskanie Holendra to trzeci znaczący transfer Fenerbahce tego lata. Wcześniej do zespołu dołączyli gwinejski snajper Sidiki Cherif oraz napastnik rodem z Kosowa - Vedat Muriqi.

Oficjalny debiut Ake w nowym zespole nastąpi najprawdopodobniej w starciu z Górnikiem Zabrze w II rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Pierwsza konfrontacja 21 lipca w Stambule. Rewanż tydzień później na obiekcie przy Roosevelta.

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