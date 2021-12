Czas na decydujące rozstrzygnięcia w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Już dzisiaj poznamy kolejne drużyny, które uzyskają awans do 1/8 finału rozgrywek. W grupie B Ligi Mistrzów, w której grają Porto i Atletico niewiadomych jest wiele. Kto obok Liverpoolu zagra w fazie pucharowej?





Porto - Atletico. Ostatnie wyniki i sytuacja w tabeli Ligi Mistrzów

Porto po kiepskim początku zmagań w fazie grupowej Ligi Mistrzów nie mogło być zaliczane do grona ekip, które powalczą o awans do fazy pucharowej. W trzeciej i czwartej kolejce Porto zdobyło jednak łącznie cztery "oczka" i wobec słabych występów Atletico oraz Milanu obecnie zajmuje drugą pozycję w tabeli z dorobkiem 5 punktów. Milan i Atletico mają tylko punkt mniej od Porto. Wszystkie te trzy drużyny do ostatniego gwizdka będą dzisiaj walczyły o awans do do 1/8 finału Ligi Mistrzów.



Ostatnie wyniki Porto:

Liverpool - Porto 2-0

Milan - Porto 1-1

Porto - Milan 1-0



Atletico w porównaniu z Porto rozpoczęło fazę grupową Ligi Mistrzów bardzo obiecująco, bo uzyskało cztery punkty w dwóch pierwszych meczach. Nikt nie spodziewał się, że Atletico dopadnie później taki kryzys w Lidze Mistrzów. Atletico przegrało aż trzy ostatnie mecze i obecnie zajmuje ostatnie miejsce w tabeli grupy B. Atletico musi zatem koniecznie zwyciężyć dzisiejszego wieczoru, jeśli chce pozostać w grze o triumf w Lidze Mistrzów.



Ostatnie wyniki Atletico:



Atletico - Milan 0-1

Liverpool - Atletico 2-0

Atletico - Liverpool 2-3

Porto - Atletico na żywo. Gdzie oglądać transmisję tv i stream online?

We wtorek 7 grudnia o godzinie 21 rozpocznie się mecz Porto - Atletico w ramach 6. kolejki Ligi Mistrzów. Transmisja TV na antenie Polsat Sport Premium 3.

Gdzie oglądać mecz Porto - Atletico na żywo w internecie? Stream online

Mecz Porto - Atletico w Lidze Mistrzów dostępny będzie także online live stream na Polsat Box Go.



Mecz Porto - Atletico "na żywo" na sport.interia.pl

Wynik meczu Porto - Atletico będzie można śledzić "na żywo" W TYM MIEJSCU.

