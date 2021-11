Dwie ostatnie porażki z Ajaxem sprawiły, że Borussia Dortmund musiała drżeć o awans do fazy pucharowej, bowiem sytuacja w tabeli grupy C ułożyła się w taki sposób, że drużyna z Bundesligi miała tyle samo punktów po czterech kolejkach co Sporting, który na dodatek miał mecz z BVB u siebie w Lizbonie.



Toteż starcie na José Alvalade było niezwykle istotne w kontekście awansu. Borussii w praktyce wystarczał remis, bowiem w ostatniej koleje mierzyła się z Besiktasem, czyli zespołem, mającym na swoim koncie komplet pięciu porażek i pozbawionym szans awansu. Sporting musiał wygrać.



Mecz był wyrównany, ale w 30. minucie gospodarze za sprawą Pedro Goncalvesa wyszli na prowadzenie. Ten sam zawodnik dziewięć minut później strzelił zresztą drugiego gola, popisując się kapitalnym strzałem z dystansu. Takie trafienia określane są mianem "stadionów świata" i akurat w tym przypadku, nie ma w tym ani grama przesady.



Dwa solidne ciosy sprawiły, że Borussia do przerwy nie była w stanie podnieść się z kolan i do szatni zeszła z bagażem dwóch bramek. To nie wróżyło najlepiej w kontekście walki o awans. Szczególnie, że po zmianie stron to gospodarze kontrolowali boiskowe poczynania.

Sytuacja dla BVB stała się fatalna, gdy w 74. minucie Emre Can za niesportowe zachowanie został ukarany czerwoną kartką. Mecz w Dortmundzie zakończył się wygraną BVB 1:0, co oznaczało, że Borussii wystarczał co prawda jeden gol, by zachować szansę awansu, ale w "10" nie było to łatwe zadanie.



W 79. minucie w polu karnym przyjezdnych przewrócił się Paulinho, ale sędzia nakazał grać dalej. Jednak chwilę później postanowił skorzystać z analizy VAR po której wskazał jednak na jedenasty metr. Do piłki podszedł Pedro Goncalves, ale nie wykorzystał rzutu karnego, pozbawiając się szans na skompletowanie hat tricka. Jednak na szczęście dla gospodarzy skuteczną dobitką popisał się Pedro Porro i zrobiło się 3:0.

W trzeciej minucie doliczonego czasu gry goście zmniejszyli rozmiary porażki, bowiem do siatki trafił Donyell Malen, jednak na więcej nie było ich stać. Wygrana Sportingu dwiema bramkami oznacza, że to portugalską ekipę zobaczymy w fazie pucharowej, natomiast Borussia zagra w Lidze Europy, zajmując trzecie miejsce w grupie C.





Liga Mistrzów

2021-11-24 21:00 | Stadion: Estádio José Alvalade | Arbiter: Carlos Del Cerro Grande Sporting Lizbona Borussia Dortmund 3 1 DO PRZERWY 2-0 Pote 30',39' Pedro Porro 81' D. Malen 90'

3 1 Sporting Lizbona Borussia Dortmund Kobel Meunier Obafemi Pongracic Schulz William Reus Brandt Witsel Reinier Malen Adán Inácio Feddal Coates Palhinha Porro Pote 2 Sarabia Nunes Reis Paulinho SKŁADY Sporting Lizbona Borussia Dortmund 90′ 90′ Antonio Adan Garrido Gregor Kobel Gonçalo Bernardo Inácio Thomas Meunier Zouhair Feddal Agharbi Manuel Obafemi Akanji 58′ 58′ Sebastian Coates 67′ 67′ Marin Pongracic 55′ 55′ João Maria Lobo Alves Palhinha Gonçalves 46′ 46′ Nico Schulz 81′ 81′ 88′ 88′ Pedro Antonio Porro Sauceda Jude Victor William Bellingham 30′, 39′ 30′, 39′ 81′ (k.) 81′ (k.) 88′ 88′ Pedro António Pereira Gonçalves Marco Reus 68′ 68′ Pablo Sarabia García Julian Brandt Matheus Luiz Nunes 66′ 66′ Axel Witsel 67′ 67′ Matheus Reis de Lima 67′ 67′ Reinier Jesus Carvalho 82′ 82′ João Paulo Dias Fernandes 90′ 90′ Donyell Malen REZERWOWI André Filipe Eusébio Paulo Marwin Hitz João Manuel Neves Virginia 67′ 67′ 74′ 74′ Dan-Axel Zagadou 88′ 88′ Flávio Basilua Jacinto Nazinho 46′ 46′ 74′ 74′ Emre Can Luis Neto 66′ 66′ Mahmoud Dahoud 67′ 67′ Ricardo Sousa Esgaio Ansgar Knauff 68′ 68′ Nuno Miguel Gomes dos Santos Felix Passlack Daniel Santos Bragança 67′ 67′ Steffen Tigges 88′ 88′ Manuel Ugarte Ribeiro S. Ostrzinski 82′ 82′ Tiago Barreiros de Melo Tomás Bruno Vinícius Souza Ramos