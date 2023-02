Popis w Lidze Mistrzów. Robert Lewandowski może być zaniepokojony!

Jeszcze przed przerwą Real zdołał doprowadzić do remisu, a w drugiej połowie tylko karcił rywali, a spory udział miał w tym właśnie Francuz. Benzema w tym sezonie z powodu kontuzji opuścił blisko połowę spotkań w La Liga i nie było pewne, czy poleci z zespołem do Liverpoolu. Na Anfield Road wyszedł jednak w podstawowym składzie, a w drugiej połowie pokazał, że pogłoski o jego piłkarskiej emeryturze są jeszcze zdecydowanie przedwczesne.

Benzema goni Lewandowskiego w klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów

Dla Benzemy było to 87. i 88. trafienie w historii jego występów w Lidze Mistrzów. Taki dorobek daje mu czwarte miejsce w klasyfikacji strzelców wszech czasów, ale Francuz mocno zbliżył się do podium. A na jego najniższym stopniu znajduje się Robert Lewandowski, który w LM do siatki trafił 91 razy. Obecnie ma więc trzy gole przewagi nad Benzemą, ale z taka formą Francuza oraz Realu nie da się wykluczyć, że jeszcze w tym sezonie napastnik "Królewskich" dogoni Polaka.