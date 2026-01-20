Popis Realu, Mbappe nie miał litości. I taki występ Viniciusa. Pogrom w Lidze Mistrzów

Po dwóch porażkach z rzędu Real Madryt w końcu wrócił na zwycięską ścieżkę i w miniony weekend w rozgrywkach LaLiga pokonał walczące o utrzymanie Levante 2:0. Jednocześnie była to premierowa wygrana na ławce "Królewskich" Alvaro Arbeloi, czyli niedawno wybranego następcy Xabiego Alonso. Szkoleniowiec na kolejną okazję do wykazania się nie musiał długo czekać, gdyż po przerwie wraca Liga Mistrzów.

Do Madrytu przyjechało AS Monaco. Francuski klub nie prezentuje się zbyt dobrze, co potwierdzają wyniki w Lique 1. W końcu zespół wygrał jedynie jedno z ostatnich ośmiu rywalizacji w tych rozgrywkach. Mimo to rywalizacja na Santiago Bernabeu zapowiadała się bardzo ciekawie.

Na pierwszego gola nie trzeba było długo czekać. Real rozpoczął rywalizacje bardzo odważnie, co przyniosło efekty już w 5. minucie. Trójkową akcją popisali się Federico Valverde, Franco Mastantuono oraz Kylian Mbappe. Urugwajczyk dobrze wypatrzył wybiegającego na pozycję młodszego kolegę. Ten po chwili oddał futbolówkę będąc już w okolicach pola karnego do pomocnika, który idealnie wyłożył ją do francuskiego snajpera. Ten strzałem finezyjnym po ziemi pokonał Philippa Koehna.

Rozwiń

"Królewscy" starali się szybko powiększyć swoje prowadzenie, lecz defensywa Monaco dawała sobie radę. Co więcej, niewiele brakowało, a tablica wyników mogła ponownie wskazywać remis. W 19. minucie Denis Zakaria dobrze wypatrzył Caio Henrique, a ten doskonale podał do wbiegającego w "szesnastkę" Ansu Fatiemu. Wychowanek Barcelony był jednak nieco spóźniony, gdyż jego strzał poszybował daleko od bramki.

Kilka chwil później znów do głosu doszli gospodarze. Z pierwszej piłki Viniciusa Juniora wypuścił Arda Guler, a skrzydłowy doskonale obsłużył Kyliana Mbappe. Napastnik miał w ten sposób przed sobą pustą bramkę i pewnie skierował piłkę do siatki. Po 26. minutach gry było już 2:0.

Monaco nie mogło znaleźć sposobu na przedostanie się w pole karne rywali. Swoich sił spróbował Jordan Teze. Holender odnalazł się w okolicach 30 metra i postanowił sprawdzić czujność Thibauta Courtois. Golkiper rzucił się, aby interweniować, lecz zawodnik drużyny przeciwnej uderzył w poprzeczkę. W ten sposób do przerwy 2:0 wygrywał Real Madryt.

Real zdominował rywali, wielkie show na Bernabeu

Druga połowa rozpoczęła się bardzo podobnie do pierwszej części spotkania. Piłkarze ekipy gości wydawali się być zupełnie nieskupieni i popełniali sporo błędów przy wyprowadzaniu piłki. To zostało wykorzystane już w 51. minucie. Mbappe podaniem prostopadłym wypuścił na wolne pole Viniciusa. Ten jednak nie miał zbyt dogodnej sytuacji i znalazł Mastantuono, który sfinalizował akcję.

Zaledwie cztery minuty później było już 4:0. Znowu w roli głównej był brazylijski skrzydłowy. Będąc przy linii bocznej zdecydował się na mocne podanie w pole karne, a to zostało przecięte przez Thilo Kehrera. Niemiecki defensor tym samym zaskoczył swojego golkipera i zaliczył samobója.

Mimo upływu czasu Santiago Bernabeu wciąż miało powody do oklaskiwania swoich zawodników, a szczególnie jednego - Vinciciusa Juniora. Ten w ostatnim spotkaniu z Levante został wygwizdany, co zdecydowanie podrażniło jego ambicję. Obok Mbappe był on najjaśniejszą postacią na boisku, co potwierdziło się w 63. minucie. Po rajdzie indywidualnym wpadł w pole karne i uderzył w samo okienko, dzięki czemu tablica wyników wskazywała 5:0.

Rozwiń

Wydawało się, że goście nie będą w stanie w żaden sposób zagrozić już Realowi. Z pomocą w 72. minucie przyszedł jednak Dani Ceballos. Ekipa Arbeloi rozgrywała piłkę we własnym polu karnym i próbowała wydostać się spod pressingu. Błąd popełnił właśnie Hiszpan, co bezwzględnie wykorzystał wspomniany już Teze. Holender strzelił tym samym honorowego gola dla swojej drużyny.

To podrażniło "Królewskich". Ci dalej grali ofensywnie i chcieli zdobywać kolejne gole. Ze środkowej strefy boiska Bellinghama wypatrzył Valverde. Anglik minął bramkarza i w 80. minucie uderzeniem na pustą bramkę ustalił wynik meczu na 6:1.

Tym samym Real po siedmiu spotkaniach fazy ligowej Ligi Mistrzów ma na swoim koncie 15 punktów i jest bardzo blisko zajęcia miejsca w czołowej ósemce.

Statystyki meczu Real Madryt 6 - 1 AS Monaco Posiadanie piłki 54% 46% Strzały 25 20 Strzały celne 5 6 Strzały niecelne 10 9 Strzały zablokowane 10 5 Ataki 101 84

S.S. Lazio – Como 1907 0-3. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Piłkarze Realu Madryt OSCAR DEL POZO AFP

Real Madryt GOKHAN TANER / Middle East Images / Middle East Images via AFP AFP

Alvaro Arbeloa Manu PAP